Футболист «Рубина» Дядюн сообщил, что восстановился от травмы и готов играть

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В составе казанской команды Дядюн в последний раз сыграл в официальном матче 11 мая 2016 года. После этого он восстанавливался от повреждения мениска.

В августе 2016 года Дядюн сообщил ТАСС, что травма помешала ему уйти из «Рубина», а поиск новой команды является для него приоритетом. «Чувствую себя хорошо, от травмы восстановился. Готов ли я участвовать в матчах? Скорее да, чем нет», — сказал Дядюн.

«Я о многом задумываюсь, но сказать вам об этом, к сожалению, не могу, у меня действующий контракт, это не в моей компетенции. Есть много разных факторов, которые зависят не только от меня, и не все они связаны с футболом», — сказал Дядюн, отвечая на вопрос о перспективах развития карьеры.

Дядюн, вернувшись в «Рубин» в 2014 году, провел за команду 13 матчей и забил один гол. Также он выступал в «Ростове», «Томи», «Спартаке» из Нальчика и московском «Динамо».