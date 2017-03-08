ФК «Краснодар» попросил болельщиков не заниматься перепродажей билетов
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» обратился к болельщикам команды с просьбой не заниматься перепродажей билетов. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
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«Уважаемые болельщики, обращаем ваше внимание на то, что все билеты, выложенные с целью перепродажи на «Авито» и других досках объявлений, будут аннулированы и возвращены в свободную продажу. Убедительная просьба — не пользоваться услугами перекупщиков, а приобретать билеты в официальных кассах стадиона ФК «Краснодар», — говорится в сообщении.
«Краснодар» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками в активе.
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