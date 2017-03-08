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8 марта 2017, 10:48 | Футбол: Премьер-лига | «Вести.Ру»

Леонид Слуцкий может сменить Мирчу Луческу в «Зените»

Сенсационная новость пришла минувшей ночью из Санкт-Петербурга. Источник в футбольном «Зените» сообщил, что ближайшим летом питерский клуб может отправить в отставку главного тренера румынского специалиста Мирчу Луческу. Ему на смену прочат экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого.

Сенсационная новость пришла минувшей ночью из <nobr>Санкт-Петербурга.</nobr> Источник в футбольном Зените сообщил что ближайшим летом питерский клуб может отправить в отставку главного тренера румынского специалиста <span class=error>Мирчу</span> <span class=error>Луческу</span>. Ему на смену прочат <nobr>экс-наставника</nobr> ЦСКА Леонида <span class=error>Слуцкого</span>. Увеличить
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Руководство петербургского клуба не слишком довольно итогами работы Луческу, при котором «Зенит» выбыл из Лиги Европы, Кубка России и пока не слишком впечатляет в премьер-лиге.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, питерцы хотели бы пригласить бывшего главного тренера сборной России, клубов ЦСКА, «Москва» и «Крылья Советов» Леонида Слуцкого.

Правда, этому есть небольшое препятствие: сам специалист не планирует в ближайшее время работать в России. Он находится в Лондоне, активно изучает английский язык, а также работу местных клубов. Тем не менее, если Слуцкому не будет предложена работа в Англии, то «сине-бело-голубые» готовы подписать с тренером 2-летнее соглашение.

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