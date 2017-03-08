Леонид Слуцкий может сменить Мирчу Луческу в «Зените»

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Руководство петербургского клуба не слишком довольно итогами работы Луческу, при котором «Зенит» выбыл из Лиги Европы, Кубка России и пока не слишком впечатляет в премьер-лиге.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, питерцы хотели бы пригласить бывшего главного тренера сборной России, клубов ЦСКА, «Москва» и «Крылья Советов» Леонида Слуцкого.

Правда, этому есть небольшое препятствие: сам специалист не планирует в ближайшее время работать в России. Он находится в Лондоне, активно изучает английский язык, а также работу местных клубов. Тем не менее, если Слуцкому не будет предложена работа в Англии, то «сине-бело-голубые» готовы подписать с тренером 2-летнее соглашение.