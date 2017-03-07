Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29003729/
7 марта 2017, 20:02 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Судья Егоров: Я бы не назвал действия Хави Гарсии симуляцией, это провокация

Судья матча 18-го тура РФПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:0) Александр Егоров в эфире программы «Свисток» ответил на вопрос об удалении полузащитника «армейцев» Понтуса Вернблума и симуляции полузащитника питерцев Хави Гарсии.

«Симуляцией я бы это не назвал. Со стороны игрока “Зенита” была провокация. Стычку спровоцировал Гарсия, а Вернблум прибежал издалека и продолжил эпизод. Если бы не прибежал Вернблум, то всё бы ограничилось карточкой Гарсии за провокацию. Я видел, что никакого движения головой у Головина не было. Гарсия просто хотел меня обмануть.

Эмоциональный момент, подошли два игрока близко друг к другу, и мне не за что было наказывать Головина. А то, что сделал Гарсия, — это его не красит ни как человека, ни как спортсмена. Естественно, я знал, что Вернблум всегда играет на грани. Но, честно говоря, не помнил, удалялся он до этого или не удалялся. В той ситуации это не имело никакого значения», — сказал Егоров.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»