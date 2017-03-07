Кавазашвили: Кокорин ровным счётом ничего не сделал для футбола и сборной России

«В погоне за жареными фактами журналисты создают дешевую рекламу человеку по фамилии Кокорин. То он с девушкой куда-то улетел, то шампанское пьёт в Монако после провала на Евро, то на встречку выехал… Не надо обращать на него внимание, создавать ненужный ажиотаж вокруг этой персоны, ведь всё это видят пацаны в футбольных школах. А если Кокорин нарушил закон, так и судить его надо, как обычного гражданина.



В моё время такой игрок не был бы подпущен на пушечный выстрел к сборной страны. Не могу считать Кокорина своим коллегой, он ровным счётом ничего не сделал для футбола, тем более для сборной России. Согласен с бывшими футболистами “Зенита” Желудковым и Чухловым в том, что смотреть игру Кокорина противно. Ему скоро исполнится 26 лет, давно отирается в сборной страны, а вспомнить в связи с этим что-то хорошее нельзя», — цитирует Кавазашвили «Подмосковье сегодня».



В ночь на 25 февраля сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали Кокорина в центре Москвы. Игрок «Зенита» на своём Bentley оказался на встречной полосе.