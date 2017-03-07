Кавазашвили: Кокорин ровным счётом ничего не сделал для футбола и сборной России
Бывший вратарь «Зенита» Анзор Кавазашвили призвал не создавать вокруг форварда
санкт-петербургской команды Александра Кокорина шумиху в связи с его поступками вне игры.
«В погоне за жареными фактами журналисты создают дешевую рекламу человеку по фамилии Кокорин. То он с девушкой
В моё время такой игрок не был бы подпущен на пушечный выстрел к сборной страны. Не могу считать Кокорина своим коллегой, он ровным счётом ничего не сделал для футбола, тем более для сборной России. Согласен с бывшими футболистами “Зенита” Желудковым и Чухловым в том, что смотреть игру Кокорина противно. Ему скоро исполнится 26 лет, давно отирается в сборной страны, а вспомнить в связи с этим
В ночь на 25 февраля сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали Кокорина в центре Москвы. Игрок «Зенита» на своём Bentley оказался на встречной полосе.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter