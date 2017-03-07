Стадион «Краснодара» занял третье место в списке лучших арен 2016 года
Стадион «Краснодара» занял третье место в списке лучших арен 2016 года.
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Конкурс по традиции проходит на сайте StadiumDB.com. В 2015 году стадион «Спартака» «Открытие Арена» вошёл в тройку лучших.
Жюри состоит из пяти архитекторов, которые получили признание при проектировке стадионов. При оценке стадиона они руководствуются тремя критериями: визуальное воздействие арены, её окрестности и инновационная часть. Изначально в
Стадион, занявший второе место в голосовании, и победитель конкурса будут названы позднее.
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