Стадион «Краснодара» занял третье место в списке лучших арен 2016 года.

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Конкурс по традиции проходит на сайте StadiumDB.com. В 2015 году стадион «Спартака» «Открытие Арена» вошёл в тройку лучших.



Жюри состоит из пяти архитекторов, которые получили признание при проектировке стадионов. При оценке стадиона они руководствуются тремя критериями: визуальное воздействие арены, её окрестности и инновационная часть. Изначально в шорт-листе было 29 стадионов-претендентов (включая стадион ЦСКА).



Стадион, занявший второе место в голосовании, и победитель конкурса будут названы позднее.