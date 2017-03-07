Диарра и «Локомотив» заключили мировую

«Мы обо всем договорились с “Локомотивом”. Ждите информацию во вторник на официальном сайте клуба», — приводит слова Диарра beIN Sports.

В текущем сезоне 31-летний футболист отыграл 11 матчей в лиге 1 за «Марсель». Но 14 февраля 2017 года покинул южан. Напомним, Диарра должен был заплатить москвичам 10 миллионов евро за нарушение условий контракта.