Диарра и «Локомотив» заключили мировую
Бывший хавбек столичного «Локомотива» Лассана Диарра урегулировали конфликтную ситуацию с «железнодорожниками» по поводу денежного штрафа.
«Мы обо всем договорились с “Локомотивом”. Ждите информацию во вторник на официальном сайте клуба», — приводит слова Диарра beIN Sports.
В текущем сезоне 31-летний футболист отыграл 11 матчей в лиге 1 за «Марсель». Но 14 февраля 2017 года покинул южан. Напомним, Диарра должен был заплатить москвичам 10 миллионов евро за нарушение условий контракта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter