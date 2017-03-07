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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29002403/
7 марта 2017, 17:46 | Футбол: Премьер-лига | «Вести.Ру»

Диарра и «Локомотив» заключили мировую

Бывший хавбек столичного «Локомотива» Лассана Диарра урегулировали конфликтную ситуацию с «железнодорожниками» по поводу денежного штрафа.

«Мы обо всем договорились с “Локомотивом”. Ждите информацию во вторник на официальном сайте клуба», — приводит слова Диарра beIN Sports.

В текущем сезоне 31-летний футболист отыграл 11 матчей в лиге 1 за «Марсель». Но 14 февраля 2017 года покинул южан. Напомним, Диарра должен был заплатить москвичам 10 миллионов евро за нарушение условий контракта.

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