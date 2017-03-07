«Томь»: Официального решения по матчу с «Амкаром» еще нет
Пока нет точной информации о том, где пройдет матч 20-го тура чемпионата России «Томь» — «Амкар». Об этом сообщил
пресс-атташе «Томи» Владимир Владимиров.
«На сегодняшний день у нас есть письмо от футбольного клуба “Томь”, написанное достаточно давно, о том, что матч пройдет в Томске на стадионе “Труд”. Разговоры о возможном переносе и обсуждения этой проблемы были, но официального решения о месте, где пройдет матч, или переносе нет — мы ждем решения от РФПЛ», — цитирует Владимирова «Р-Спорт».
Ранее официальный сайт «Томи» сообщил, что матч «Томь» — «Амкар» пройдет не в Томске. Позднее эта информация была удалена с сайта.
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