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7 марта 2017, 16:57 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Диарра удалил сообщение с письмом от «Локомотива»

Бывший полузащитник «Локомотива» Лассана Диарра удалил со своей странице в «Твиттере» сообщение с копией письма, в котором говорится об урегулировании конфликта.

Бывший полузащитник Локомотива <span class=error>Лассана</span> <span class=error>Диарра</span> удалил со своей странице в <span class=error>Твиттере</span> сообщение с копией письма в котором говорится об урегулировании конфликта. Увеличить
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Футболист выступал в составе железнодорожников с 2013 по 2014 год. Красно-зеленые разорвали контракт с игроком из-за того, что он не прилетел на тренировочный сбор. «Локомотив» подал жалобу в ФИФА и добился присуждения штрафа, сумма которого составила 10,5 миллиона евро.

«Уважаемый господин Диарра, по вашей просьбе мы рады подтвердить, что “Локомотив” и вы пришли к мировому соглашению. Желаем вам всего хорошего и удачи в будущем», — говорится в тексте письма.

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Новости Премьер-лиги

Футболист Диарра получил от «Локомотива» документ об урегулировании конфликта

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» прислал французскому полузащитнику Лассана Диарра документ, в котором говорится о том, что стороны достигли соглашения об урегулировании конфликта. Скан документа француз выложил на своей официальной странице в Twitter.
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