Диарра удалил сообщение с письмом от «Локомотива»

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Футболист выступал в составе железнодорожников с 2013 по 2014 год. Красно-зеленые разорвали контракт с игроком из-за того, что он не прилетел на тренировочный сбор. «Локомотив» подал жалобу в ФИФА и добился присуждения штрафа, сумма которого составила 10,5 миллиона евро.

«Уважаемый господин Диарра, по вашей просьбе мы рады подтвердить, что “Локомотив” и вы пришли к мировому соглашению. Желаем вам всего хорошего и удачи в будущем», — говорится в тексте письма.