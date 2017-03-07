Диарра удалил сообщение с письмом от «Локомотива»
Бывший полузащитник «Локомотива» Лассана Диарра удалил со своей странице в «Твиттере» сообщение с копией письма, в котором говорится об урегулировании конфликта.
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Видимо, что-то случилось...
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Футболист выступал в составе железнодорожников с 2013 по 2014 год.
«Уважаемый господин Диарра, по вашей просьбе мы рады подтвердить, что “Локомотив” и вы пришли к мировому соглашению. Желаем вам всего хорошего и удачи в будущем», — говорится в тексте письма.
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