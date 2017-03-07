Валерий Непомнящий: «Томи» остается следовать девизу Старостина

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— Послезавтра у «Томи» юбилей — 60 лет. Грустный праздник?

— Да уж… Согласен. Особой радости юбиляры сейчас не испытывают. Это точно.

— Когда вы работали в клубе предполагали, что ситуация может дойти до такой критической точки?

— Нет, ничего не предвещало беды. Ставилась задача выйти в премьер-лигу. Если мы ее решали, спонсоры продолжат сотрудничество. Других мнений не было.

— Фраза «нужно жить по средствам» применима к «Томи»?

— Абсолютно не применима. Мало кто знает внутреннюю ситуацию. Я могу с уверенностью сказать, что никогда в «Томи» не было завышенных зарплат, премиальных, ничего. Всегда во все времена команда жила по средствам.

— Откуда же тогда такие задолженности?

— Задолженности накапливались. Вовремя не заплатили налоги. Тут же растут штрафные санкции, пени и так далее. То же самое можно сказать и про игроков, которые подали заявления в Палату по разрешению споров. Перед ними долгое время не выполнялись обязательства. Но готов повторить. При мне завышенных зарплат не было! Более того, мы пытались либо приобретать свободных агентов, либо брать игроков в аренду.

— Правда, что в премьер-лиге игроки получали по 2 миллиона рублей в месяц?

— Я, честно говоря, ни одного контракта не видел. Вообще все подписываются не просто так, а с разрешения курирующих органов. 2 миллиона? Сложно сказать… В принципе, в командах премьер-лиги люди получают примерно такие деньги.

— Первый весенний матч «Томь» проиграла «Ростову» — 0:6. То ли еще будет?

— Не думаю. В первом тайме «Томь» сопротивлялась достойно. Но пропустила три мяча — как под копирку. То есть шла фланговая передача, ростовчанин играл на опережение… Эта проблема в принципе довольно быстро и легко решается. Просто томские парни подрастерялись и никак не могли разобраться. Считаю, Петраков в этом плане быстро наведет порядок. А в концовке сибиряки уже, конечно, подустали. Но в целом в «Томи» вполне обучаемые ребята, их же не с улицы взяли, не с рынка. Они уже 10−12 лет как минимум тренируются.

— Слишком молодые, неопытные…

— Что значит молодые? 19−20 лет — это уже не молодежь для футбола. Нормальный возраст. Думаю, «Томь» не будет мальчиками для битья.

— Следующий матч — с ЦСКА.

— Да, очень сильный, раздраженный соперник. Ну что ж теперь? На таких играх и нужно учиться ребятам. Они приобретают неоценимый опыт, багаж. И я не согласен с теми, кто не понимает, зачем «Томь» продолжила сезон.

— Почему?

— Правильно сделали, что остались в сезоне, не снялись. Нужно играть до конца, биться! Ребятам выпал такой шанс. Им нужно проверить себя на этом уровне.

— Но с такой финансовой ситуацией вступать во вторую часть сезона…

— Это уже другая тема… Никто не ожидал, что такое произойдет. Я говорю сейчас чисто о спортивной составляющей.

— В то же время второй домашний матч подряд «Томь», похоже, проведет на выезде. На этот раз в Перми.

— А я и раньше говорил, что в ФНЛ можно играть на стадионе с естественным покрытием. А в РФПЛ нужно было стелить искусственный газон последнего поколения. И все тогда было бы прекрасно. Никуда бы матчи не переносили. Не только «Томь», кстати, страдает. Есть еще и Самара. В «Урале» смогли подготовить газон.

— Говорить о перспективах «Томи» в премьер-лиге бессмысленно?

— Не могу же я быть в такой ситуации сверхоптимистом. Я отдаю себе отчет в том, что все очень сложно. Нужно просто с достоинством биться. Вот и все. Помните девиз Старостина: «Все проиграно, кроме чести»? Вот он сейчас применим к «Томи».