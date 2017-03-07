«Наша система губительна». Чего хотел первый тренер Новосельцева
На днях не стало первого тренера Ивана Новосельцева — Виктора Захарова. Это интервью наш журналист записал незадолго до его смерти.
О первом тренере Ивана Новосельцева широкая футбольная общественность узнала, можно сказать, случайно. Поводом стал странный переход футболиста из «Ростова» в «Зенит». Странным был, конечно, не сам переход, а ничтожно малая сумма по нынешним меркам, заплаченная за игрока, — 8 млн рублей.
Соответственно школе, воспитавшей игрока (московским «Крыльям Советов»), перепали копейки — 76 тыс. рублей. Когда коллеги стали разбираться в теме, они, собственно, и вышли на Захарова. Он долго работал там тренером, а в последние годы жизни был директором школы. В 2013-м его, кстати, признали лучшим детским тренером Москвы.
Захаров подтвердил, что от этого трансфера «Крылья» ждали куда более весомого бонуса. Но получили — что получили.
Сам Захаров ушёл с работы больше года назад —
— На словах многие функционеры утверждают, что у нас есть система подготовки молодых игроков, — рубит Виктор Анатольевич. — Реально её практически нет. Наша система страдает рядом абсолютно губительных недостатков.
— Каких?
— Первое — у нас нет единой
— Расшифруете?
— С 10−11 лет наши мальчишки уже играют в официальных зачётных соревнованиях. А в Германии дети с 6 до 14 лет занимаются в центрах подготовки. Любые трансферы возможны только после 14 лет. В Германии нет как такового чемпионата — ребятишки играют в простых турнирах. Естественно, что они стремятся победить. Но это не главная цель в Германии, в отличие от России.
— А как всё происходит в наших школах?
— У нас эта цель — первична. Зайдите на любой тренерский совет, любой школы в начале сезона и послушайте, с чего начинаются разговор. С постановки задачи. Школе надо в
— Увы, у нас не так.
— Великий тренер Константин Бесков, с которым я был близко знаком, говорил, что самым определяющим периодом обучения детей является начальный период. Именно в нём закладываются основы базовой техники. Мы же вместо того, чтобы совершенствовать и расширять технические навыки молодых футболистов, занимаемся совсем другим. Начинаем развивать качества, без которых очень сложно успешно выступать в соревнованиях. Прежде всего — выносливость, скорость, силу и так далее. А на выходе получается, что ребята выходят плохо или недостаточно обученными.
— Не хватает техники?
— Есть такое выражение — «вышел с футбольным образованием». Так вот у нас в основном выходят со средним футбольным образованием. Технические возможности игроков ограничены. В международных турнирах до 14 лет мальчишки успешно выступают. Всё за счёт физических качеств, в которых они превосходят своих сверстников. Но уже на молодёжном уровне проблем выше крыши. А на взрослом уровне уже совсем дела плохи.
— Лучший пример — последний чемпионат Европы.
— Все начали «пихать» Леониду Слуцкому. Я не отношусь к его сторонникам, но разве провал сборной — только его вина? Просто у нас игроки с ограниченными техническими способностями и возможностями. Мы не говорим правду, искренне. Всё лавируем и находим объяснения. Мы не случайно в рейтинге УЕФА опустились — это наш уровень.
«Глушаков — добротный игрок, но где дриблинг?»
— В чём главная проблема сборной России?
— У нас на уровне национальной команды нет ни одного дриблёра. Чем так привлекательны легионеры, которые пришли в российский чемпионат? Вагнер, Карвальо, Думбия, Муса, я уж не говорю про Халка. Обратите внимание, что, кроме Халка, они не достигли
— Вы считаете, сейчас в нашей сборной нет сильных игроков?
— Давайте возьмём Дениса Глушакова — добротный игрок. У него отбор неплохо поставлен, хороший удар, волевые качества есть, мобильный, вроде всё нормально. Но есть один недостаток — он не может мяч протащить и обыграть. Он играет только за счёт паса. И получается, что в сборной собираются только такие ребята. А откуда корни растут? Всё из детского футбола.
— Как нам получить своих техничных футболистов?
— Чтобы приобрести устойчивый навык дриблинга, скоростной обводки, нужно
— Отечественные тренеры этой тайной не владеют?
— Помню такой парадокс, не буду называть имён. Были на стажировке в Испании детские тренеры из России. Посмотрели тренировку «Барсы» — 15-летних ребят. И один из наших наставников говорит: Да мы так же тренируемся, как и они. Чем мы
— В СССР была сильна как футбольная, так и тренерская школа. Куда всё потеряли?
— До распада Советского Союза у нас было четыре региона, и каждый имел своё стилевое отличие. Кавказ, Украина, Прибалтика и центр. У Прибалтики ведущей командой был «Жальгирис», он играл в свой футбол, построенный на атлетизме и единоборствах. Украина — там больше движения, динамики, мобильность и агрессивность. Кавказ держался на технике. Ну, а в центральной части были «Спартак» ЦСКА и «Динамо». У каждого региона были сильные тренеры, которые передавили своё видение молодым специалистам.
«Соревнования в детском футболе — мрак какой-то»
— Что вы конкретно предлагаете?
— Первое — официальные соревнования проводить не с 10−11, а хотя бы с 13−14 лет. Второе — зависимость оценки деятельности тренера должна быть не от результата, а от количества воспитанников, переведённых после определённого периода из одной возрастной группы в следующую. Третье — уйти от системы «одна команда — один тренер». Взял тренер с шести лет и повёл спортсмена до 17 лет. Эта практика сопряжена с разными негативными моментами — устанавливаются длительные отношения, особенно с родителями.
— А что в этом плохого?
— Ну как? Пошли дела финансовые, и родители начинают давить, чтобы их ребёнка ставили любой ценой.
— Родители — это вообще отдельная тема?
— Сходите на первенство Москвы 12−14 лет. Перед игрой — это мрак
— А как должно быть?
— Поработал человек два года — передал следующему. А дальше комиссия по уровню подготовленных игроков определит уровень специалиста. Это же не сложно, есть специальные тесты. Ребята будут понимать, что они зависимы от этого тренера. А родители перестанут ввязываться в эти закулисные дела. За два года у тренера есть возможность утвердить себя и всё доказать.
«У Бескова была этажерка с книгами и журналами»
— Вы сказали, что были знакомы с Бесковым. Как познакомились?
— Через моего приятеля, он сейчас в РФС развитием ветеранского футбольного движения занимается. Он предложил создать в нашей стране «футбольный клуб Пеле», проповедующий традиции бразильского футбола. Привлёк к проекту Константина Бескова. Тому идея понравилась, и он согласился на должность
— А как вы там оказались?
— Я в это время проходил службу в ЦПК имени Гагарина в Звёздном городке. Было решено создать клуб с детской командой 1979 года рождения. Бесков поручил мне тренировать эту группу. Базироваться решили на стадионе «Крылья Советов», потому что там были
— Бесков делился с вами конспектами и наработками?
— Да, у него была такая этажерка, наполненная журналами, книгами. По совету Константина Ивановича я вёл
— А что с клубом Пеле стало?
— Наша взрослая команда стала чемпионом Москвы, получила право играть во второй лиге. Поиграли там два года, а потом Бесков переключился на «Асмарал», и так потихонечку у нас с финансами стало всё хуже и хуже. В 1995 году он прекратил своё существование. Но это никак не отразилось на наших отношениях с Бесковым.
— А как вы пришли к профессии тренера?
— Я вообще кадровый военный. 28 лет прослужил в центре подготовки космонавтов. Но у меня всегда душа лежала к футболу. Стал служить в Звёздном городке, а там футбольные условия — просто шикарные.
— Даже так?
— Стадион пустой, никаких проблем с полем. За полем следили бойцы, стригли, посыпали, выравнивали. Да и хороший свой у нас был зал, чуть больше теннисного корта. И я с 80-го года, когда ещё майором был, начал потихонечку ребят молодых привлекать. Надо сказать, что командование центра нас всячески поддерживало.
«С Ваней общались перед Новым годом…»
— Кто из воспитанников далеко пошёл?
— В
— А по Новосельцеву — сразу было видно, что вырастет хороший игрок?
— Ваня пришёл на третий год, тогда начинали с 12 лет играть. Играл он центрального полузащитника. Местный парень, недалеко от стадиона живёт. Рыжий! Как все рыжие — упёртый. Молчун, с хорошей самоотдачей, боец. А самое главное у него качество — это уникальная скоростная выносливость. Я помню, мы играли с «Москвичом», и ко мне
— Почему же его в защитники переквалифицировали?
— А это удивительное явление. Когда ему 16 лет исполнилось, он в конце декабря 2007 года обратился, что хочет попробовать себя в клубной лиге. А вариантов было два — «Локомотив -2» или «Химки». «Химки» дальше, но они тогда играли в
— Почему? Вроде неплохо справляется.
— У него мягкости мало для такого, Ваня жестковат при работе с мячом. Потом, короткий пас он не любит. Ну, к достоинствам его относят хороший выбор позиции, тут он умница. Осмотрительный, единоборства ведёт очень уверенно. В отборе мяча он часто использует принцип «Кобры», которому в своё время научил меня Бесков. Кобра не атакует свою жертву сразу, а подползает и делает паузу. И жертва замирает — всё, как будто миновала опасность. А потом кобра атакует. Новосельцев в отборе играет очень уверенно. Кроме того, он хорошо играет головой, активно использует длинный пас. Но точно не классического понимания центрального защитника, как на шарнирах, как Маскерано илиДавид Луис, он не такой.
— То есть в полузащите он бы сейчас себя лучше проявил?
— Конечно. У него в модельных характеристиках это. Бесков всегда мне говорил: «Отслеживай тенденции современного футбола и строй модельные характеристики игроков». И Ваня по модельным характеристикам ничем не уступает полузащитнику ЦСКА Понтусу Вернблуму, например. А по выносливости может и превосходить.
— У вас было предчувствие, что из него выйдет толк?
— Не было такой чуйки. Но прекрасно помню, как Ванюша мне позвонил в 2011 году, когда в 20 лет он заключил свой первый контракт с «Химками» Сейчас с Ваней общаемся иногда. Он звонит, мама его звонит. Перед Новым годом вот общались…
— Вам кажется правильным его переход в «Зенит»?
— Мне кажется, не лучшее решение. Такую конкуренцию он там не выдержит. Российский паспорт — это преимущество. Но, мне кажется, в «Ростове» его здорово опекал Бердыев. И он под крылом рос, прибавлял. Хотя он писал, что в «Зенит» его пригласил лично Луческу. Это хорошо, если тренер пригласил сам. Но я боюсь, как бы они в аренду его не отдали. В
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