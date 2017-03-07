«Наша система губительна». Чего хотел первый тренер Новосельцева

О первом тренере Ивана Новосельцева широкая футбольная общественность узнала, можно сказать, случайно. Поводом стал странный переход футболиста из «Ростова» в «Зенит». Странным был, конечно, не сам переход, а ничтожно малая сумма по нынешним меркам, заплаченная за игрока, — 8 млн рублей.



Соответственно школе, воспитавшей игрока (московским «Крыльям Советов»), перепали копейки — 76 тыс. рублей. Когда коллеги стали разбираться в теме, они, собственно, и вышли на Захарова. Он долго работал там тренером, а в последние годы жизни был директором школы. В 2013-м его, кстати, признали лучшим детским тренером Москвы.



Захаров подтвердил, что от этого трансфера «Крылья» ждали куда более весомого бонуса. Но получили — что получили.



Сам Захаров ушёл с работы больше года назад — из-за тяжёлой болезни. Последние полгода Виктор Анатольевич боролся с раком, но болезнь не оставила шансов. Он до последних дней продолжал смотреть футбол и переживать за подрастающее поколение. Это интервью с ним было записано незадолго до его смерти. Тогда он уже понимал, что оно будет последним в его жизни. Но ему было важно высказать своё мнение о проблемах детского футбола в нашей стране. Проблемах серьёзных…



— На словах многие функционеры утверждают, что у нас есть система подготовки молодых игроков, — рубит Виктор Анатольевич. — Реально её практически нет. Наша система страдает рядом абсолютно губительных недостатков.



— Каких?

— Первое — у нас нет единой программно-методической базы, которая бы обеспечивала учебно-тренировочный процесс. Второе — в России слабо налажена подготовка детских тренеров. Третье — оценка деятельности тренера зависит от результатов выступления его команды, а это неправильно. И четвёртое — молодые ребята слишком рано начинают выступление молодых ребят в зачётных соревнованиях.



— Расшифруете?

— С 10−11 лет наши мальчишки уже играют в официальных зачётных соревнованиях. А в Германии дети с 6 до 14 лет занимаются в центрах подготовки. Любые трансферы возможны только после 14 лет. В Германии нет как такового чемпионата — ребятишки играют в простых турнирах. Естественно, что они стремятся победить. Но это не главная цель в Германии, в отличие от России.



— А как всё происходит в наших школах?

— У нас эта цель — первична. Зайдите на любой тренерский совет, любой школы в начале сезона и послушайте, с чего начинаются разговор. С постановки задачи. Школе надо в Премьер-Лиге остаться или быть в призах и так далее. Для решения поставленных задач тренеры готовят команды, а не игроков. Только с помощью команд можно выиграть турнир. Отсюда утверждается самый губительный принцип — результат первичен, а игра вторична. Главной целью должна быть подготовка футболистов, а первенство — средством.



— Увы, у нас не так.

— Великий тренер Константин Бесков, с которым я был близко знаком, говорил, что самым определяющим периодом обучения детей является начальный период. Именно в нём закладываются основы базовой техники. Мы же вместо того, чтобы совершенствовать и расширять технические навыки молодых футболистов, занимаемся совсем другим. Начинаем развивать качества, без которых очень сложно успешно выступать в соревнованиях. Прежде всего — выносливость, скорость, силу и так далее. А на выходе получается, что ребята выходят плохо или недостаточно обученными.

— Не хватает техники?

— Есть такое выражение — «вышел с футбольным образованием». Так вот у нас в основном выходят со средним футбольным образованием. Технические возможности игроков ограничены. В международных турнирах до 14 лет мальчишки успешно выступают. Всё за счёт физических качеств, в которых они превосходят своих сверстников. Но уже на молодёжном уровне проблем выше крыши. А на взрослом уровне уже совсем дела плохи.



— Лучший пример — последний чемпионат Европы.

— Все начали «пихать» Леониду Слуцкому. Я не отношусь к его сторонникам, но разве провал сборной — только его вина? Просто у нас игроки с ограниченными техническими способностями и возможностями. Мы не говорим правду, искренне. Всё лавируем и находим объяснения. Мы не случайно в рейтинге УЕФА опустились — это наш уровень.

«Глушаков — добротный игрок, но где дриблинг?»

— В чём главная проблема сборной России?

— У нас на уровне национальной команды нет ни одного дриблёра. Чем так привлекательны легионеры, которые пришли в российский чемпионат? Вагнер, Карвальо, Думбия, Муса, я уж не говорю про Халка. Обратите внимание, что, кроме Халка, они не достигли каких-то супервысот и не заиграли в топ-клубах. Однако на российском уровне они заметно выделялись — они дриблёры. За счёт индивидуальных качеств могли обострить и создать остроту. А мы играем за счёт партнёра.



— Вы считаете, сейчас в нашей сборной нет сильных игроков?

— Давайте возьмём Дениса Глушакова — добротный игрок. У него отбор неплохо поставлен, хороший удар, волевые качества есть, мобильный, вроде всё нормально. Но есть один недостаток — он не может мяч протащить и обыграть. Он играет только за счёт паса. И получается, что в сборной собираются только такие ребята. А откуда корни растут? Всё из детского футбола.

— Как нам получить своих техничных футболистов?

— Чтобы приобрести устойчивый навык дриблинга, скоростной обводки, нужно пять-шесть лет систематической регулярной работы. Не просто от случая к случаю, а пять раз в неделю! Валерий Лобановский говорил, что эффективность любого технико-тактического упражнения определяется четырьмя факторами: продолжительностью, интенсивностью, количеством повторений и паузой для отдыха. Оптимизация этих четырёх факторов — ключевая тайна тренерского цеха.



— Отечественные тренеры этой тайной не владеют?

— Помню такой парадокс, не буду называть имён. Были на стажировке в Испании детские тренеры из России. Посмотрели тренировку «Барсы» — 15-летних ребят. И один из наших наставников говорит: Да мы так же тренируемся, как и они. Чем мы хуже-то? . Только вопрос где «Барса», а где мы? Им даже в голову это не приходит.



— В СССР была сильна как футбольная, так и тренерская школа. Куда всё потеряли?

— До распада Советского Союза у нас было четыре региона, и каждый имел своё стилевое отличие. Кавказ, Украина, Прибалтика и центр. У Прибалтики ведущей командой был «Жальгирис», он играл в свой футбол, построенный на атлетизме и единоборствах. Украина — там больше движения, динамики, мобильность и агрессивность. Кавказ держался на технике. Ну, а в центральной части были «Спартак» ЦСКА и «Динамо». У каждого региона были сильные тренеры, которые передавили своё видение молодым специалистам.

«Соревнования в детском футболе — мрак какой-то»

— Что вы конкретно предлагаете?

— Первое — официальные соревнования проводить не с 10−11, а хотя бы с 13−14 лет. Второе — зависимость оценки деятельности тренера должна быть не от результата, а от количества воспитанников, переведённых после определённого периода из одной возрастной группы в следующую. Третье — уйти от системы «одна команда — один тренер». Взял тренер с шести лет и повёл спортсмена до 17 лет. Эта практика сопряжена с разными негативными моментами — устанавливаются длительные отношения, особенно с родителями.



— А что в этом плохого?

— Ну как? Пошли дела финансовые, и родители начинают давить, чтобы их ребёнка ставили любой ценой.



— Родители — это вообще отдельная тема?

— Сходите на первенство Москвы 12−14 лет. Перед игрой — это мрак какой-то. Тренеры возбуждённые, родители нервные, и дети все на взводе. Всё из-за того, что с одним тренером полжизни проводишь.

— А как должно быть?

— Поработал человек два года — передал следующему. А дальше комиссия по уровню подготовленных игроков определит уровень специалиста. Это же не сложно, есть специальные тесты. Ребята будут понимать, что они зависимы от этого тренера. А родители перестанут ввязываться в эти закулисные дела. За два года у тренера есть возможность утвердить себя и всё доказать.

«У Бескова была этажерка с книгами и журналами»

— Вы сказали, что были знакомы с Бесковым. Как познакомились?

— Через моего приятеля, он сейчас в РФС развитием ветеранского футбольного движения занимается. Он предложил создать в нашей стране «футбольный клуб Пеле», проповедующий традиции бразильского футбола. Привлёк к проекту Константина Бескова. Тому идея понравилась, и он согласился на должность вице-президента клуба. Вопрос встал о президенте клуба. Предложили лётчика-космонавта Александра Волкова, который был в то время президентом клуба Российско-Бразильской дружбы. А его даже на планете тогда не было, он в космосе на станции был. Во время космического радио-сеанса он дал «добро» стать президентом футбольного клуба «Пеле». Это было в 1989 году, и с этого всё и началось.

— А как вы там оказались?

— Я в это время проходил службу в ЦПК имени Гагарина в Звёздном городке. Было решено создать клуб с детской командой 1979 года рождения. Бесков поручил мне тренировать эту группу. Базироваться решили на стадионе «Крылья Советов», потому что там были какие-то связи. Мне было легко, ведь я длительное время занимался непосредственно подготовкой космонавтов. Такие разделы, как психология, педагогика, были мне хорошо знакомы. Консультировал меня Бесков лично. Так у нас потихоньку установились с ним добрые, хорошие отношения. Надо сказать, что весь период обучения в Звёздном городке я проводил на общественных началах.



— Бесков делился с вами конспектами и наработками?

— Да, у него была такая этажерка, наполненная журналами, книгами. По совету Константина Ивановича я вёл дневники-журналы, где описывал, кто, что сыграл, какие позиции, замены и ошибки.



— А что с клубом Пеле стало?

— Наша взрослая команда стала чемпионом Москвы, получила право играть во второй лиге. Поиграли там два года, а потом Бесков переключился на «Асмарал», и так потихонечку у нас с финансами стало всё хуже и хуже. В 1995 году он прекратил своё существование. Но это никак не отразилось на наших отношениях с Бесковым.



— А как вы пришли к профессии тренера?

— Я вообще кадровый военный. 28 лет прослужил в центре подготовки космонавтов. Но у меня всегда душа лежала к футболу. Стал служить в Звёздном городке, а там футбольные условия — просто шикарные.



— Даже так?

— Стадион пустой, никаких проблем с полем. За полем следили бойцы, стригли, посыпали, выравнивали. Да и хороший свой у нас был зал, чуть больше теннисного корта. И я с 80-го года, когда ещё майором был, начал потихонечку ребят молодых привлекать. Надо сказать, что командование центра нас всячески поддерживало.

«С Ваней общались перед Новым годом…»

— Кто из воспитанников далеко пошёл?

— В Премьер-Лиге играет Ваня Новосельцев, с ним я работал в «Крыльях». Антон Мамонов тоже в Премьер-Лиге играл, за «Химки». Жаль, что неудачно сложилась его судьба. Парень талантливый был, дриблёр от бога. Последний из отечественных игроков, владеющий дриблингом, — это Андрей Аршавин. А сейчас вообще ни одного нет.



— А по Новосельцеву — сразу было видно, что вырастет хороший игрок?

— Ваня пришёл на третий год, тогда начинали с 12 лет играть. Играл он центрального полузащитника. Местный парень, недалеко от стадиона живёт. Рыжий! Как все рыжие — упёртый. Молчун, с хорошей самоотдачей, боец. А самое главное у него качество — это уникальная скоростная выносливость. Я помню, мы играли с «Москвичом», и ко мне какой-то мужик подошёл и говорит: «Это у вас что за парень? У него возраст липовый или под допингом?» А у Новосельцева было 7 или 8 ускорений от штрафной до штрафной. Он, играя центральным полузащитником, всегда был у нас вторым по результативности. Минимум восемь мячей забивал.



— Почему же его в защитники переквалифицировали?

— А это удивительное явление. Когда ему 16 лет исполнилось, он в конце декабря 2007 года обратился, что хочет попробовать себя в клубной лиге. А вариантов было два — «Локомотив -2» или «Химки». «Химки» дальше, но они тогда играли в Премьер-Лиге, у них был дубль. Казалось, что перспектив больше. И он поехал туда. Поиграл, а потом, звонит и говорит: позицию сменил, защитника некому играть. Я говорю: «Ванюш, но это же не твоя позиция». А он: «Ну некому играть, мне тренер говорил, просил». И с тех пор он стал играть. Он не центральный защитник.



— Почему? Вроде неплохо справляется.

— У него мягкости мало для такого, Ваня жестковат при работе с мячом. Потом, короткий пас он не любит. Ну, к достоинствам его относят хороший выбор позиции, тут он умница. Осмотрительный, единоборства ведёт очень уверенно. В отборе мяча он часто использует принцип «Кобры», которому в своё время научил меня Бесков. Кобра не атакует свою жертву сразу, а подползает и делает паузу. И жертва замирает — всё, как будто миновала опасность. А потом кобра атакует. Новосельцев в отборе играет очень уверенно. Кроме того, он хорошо играет головой, активно использует длинный пас. Но точно не классического понимания центрального защитника, как на шарнирах, как Маскерано илиДавид Луис, он не такой.



— То есть в полузащите он бы сейчас себя лучше проявил?

— Конечно. У него в модельных характеристиках это. Бесков всегда мне говорил: «Отслеживай тенденции современного футбола и строй модельные характеристики игроков». И Ваня по модельным характеристикам ничем не уступает полузащитнику ЦСКА Понтусу Вернблуму, например. А по выносливости может и превосходить.