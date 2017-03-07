Футболист Диарра получил от «Локомотива» документ об урегулировании конфликта

Ранее игрок заявил в интервью порталу ВeIN Sports, что стороны договорились о выплате штрафа. Диарра выступал за «Локомотив» с 2013 по 2014 год. Перед началом сезона-2014/15 французский полузащитник не явился на тренировочный сбор, из-за чего клуб разорвал с ним контракт в одностороннем порядке и подал жалобу на игрока в Международную федерацию футбола (ФИФА). Палата по разрешению споров федерации признала расторжение контракта законным и обязала футболиста выплатить неустойку в размере €10,5 млн.

«По вашему запросу мы рады подтвердить, что вы и наш клуб достигли соглашения. Желаем вам всего хорошего и удачи в будущем», — говорится в документе с подписью юриста клуба Юрия Зайцева.

В феврале 2015 года Диарра мог перейти в бельгийский «Шарлеруа», но клуб хотел получить гарантии того, что ему не придется выплачивать штраф «Локомотиву» вместо футболиста, поскольку по правилам ФИФА и Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB) клуб мог стать содолжником Диарра. В итоге контракт не был заключен, и француз считает, что переход сорвался по вине ФИФА и KBVB, которые не смогли вовремя дать гарантий бельгийской команде. 20 января стало известно, что Диарра намерен отсудить у ФИФА и KBVB €15 млн за срыв перехода.

Диарра, который провел четыре сезона в составе мадридского «Реала», перешел в «Локомотив» из махачкалинского «Анжи», подписав четырехлетний контракт. С 2015 года полузащитник выступал за французский «Марсель», в составе которого провел 31 матч и забил один гол.