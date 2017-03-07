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7 марта 2017, 15:37 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Урала» Лунгу с инспекторами ДПС поздравил женщин с наступающим праздником

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба «Урал» Чисамба Лунгу совместно с сотрудниками ДПС ГИБДД Екатеринбурга поздравил женщин-водителей с наступающим Международным женским днем. Об этом сообщает пресс-служба «Урала».

Нападающий уральского клуба совместно с сотрудниками ДПС ГИБДД дарил девушкам цветы и клубную атрибутику. Увеличить
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«В преддверии Международного женского дня сотрудники ДПС ГИБДД Екатеринбурга по традиции останавливали автомобили, которыми управляют представительницы прекрасного пола. Вместо штрафов их ждал приятный сюрприз — инспекторы вместе с нападающим футбольного клуба “Урал” Чисамбой Лунгу поздравляли девушек-водителей с наступающим праздником, дарили им цветы и клубную атрибутику», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Замбии, где родился Лунгу, тоже празднуют Международный женский день, но в таком массовом поздравлении представительниц прекрасного пола он принимал участие впервые. «Мне приятно было поздравить девушек. Завтра я тоже буду поздравлять с 8 марта, но уже своих самых близких — жену и дочек. Наверное, сходим в ресторан после тренировки. Что буду дарить — пока секрет! Не хочу говорить, чтобы сюрприз удался», — цитирует пресс-служба Лунгу.

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