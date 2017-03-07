Футболист «Урала» Лунгу с инспекторами ДПС поздравил женщин с наступающим праздником

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«В преддверии Международного женского дня сотрудники ДПС ГИБДД Екатеринбурга по традиции останавливали автомобили, которыми управляют представительницы прекрасного пола. Вместо штрафов их ждал приятный сюрприз — инспекторы вместе с нападающим футбольного клуба “Урал” Чисамбой Лунгу поздравляли девушек-водителей с наступающим праздником, дарили им цветы и клубную атрибутику», — говорится в сообщении.