РФПЛ поддерживает решение РФС жестче наказывать клубы за плохие поля
МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российская футбольная
премьер-лига (РФПЛ) поддерживает решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) более жестко наказывать клубы за плохую подготовку газонов домашних стадионов. Об этом журналистам сообщил президент лиги Сергей Прядкин.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее
«Правами мы наделены, просто Виталий Леонтьевич (Мутко) хочет их расширить с точки зрения соответствия критерий уровню клубов высшего дивизиона по инфраструктуре и подготовке полей, — сказал Прядкин. — Члены исполкома поддержали то, что на матче
Матч 18-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Локомотив» был перенесен из Самары в Уфу
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter