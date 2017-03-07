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7 марта 2017, 15:35 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

РФПЛ поддерживает решение РФС жестче наказывать клубы за плохие поля

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) поддерживает решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) более жестко наказывать клубы за плохую подготовку газонов домашних стадионов. Об этом журналистам сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

По словам главы РФПЛ Сергея Прядкина на матче <nobr>премьер-лиги</nobr> не должно быть 1000 зрителей. Увеличить
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Ранее вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал, что РФПЛ надо наделить полномочиями наказывать клубы за плохую подготовку газонов на домашних стадионах.

«Правами мы наделены, просто Виталий Леонтьевич (Мутко) хочет их расширить с точки зрения соответствия критерий уровню клубов высшего дивизиона по инфраструктуре и подготовке полей, — сказал Прядкин. — Члены исполкома поддержали то, что на матче премьер-лиги не должно быть 1000 зрителей, это неправильно, и мы это поддерживаем. Вы знаете, что любой клуб при лицензировании и вступлении в лигу указывает резервную арену, дальше — если есть проблемы, премьер-лига назначает время и место проведения матча в своей компетенции. Виталий Леонтьевич правильно сказал, что надо дать полномочия, чтобы лига принимала более жесткие решения, чтобы заставить исполнять требования, которые необходимы для клубов премьер-лиги».

Матч 18-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Локомотив» был перенесен из Самары в Уфу из-за плохого качества газона. Однако встречу посетило полторы тысячи болельщиков, на что после игры пожаловался главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
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