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7 марта 2017, 19:11 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Виталий Мутко заявил, что матч «Крыльев» и «Локомотива» при пустых трибунах — не уровень РФПЛ

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что лиги должны получить полномочия по переносу матчей.

Президент <span class=error>РФС</span> Виталий <span class=error>Мутко</span> сообщил что лиги должны получить полномочия по переносу матчей. Увеличить
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— Когда «Локомотив» играет с «Крыльями Советов» в Уфе, а на трибунах 1,5 тысячи зрителей — это не уровень премьер-лиги. Футбол — для болельщиков. И если клуб-хозяин не подготовил свой стадион, не он должен выбирать себе резервный стадион, а лига. Она должна получить полномочия переносить матчи на поле соперника. По-другому — никак.

Потому что одни готовят стадионы, а другие… Да, климат надо учитывать. Но если не можете подготовить поле, тогда поможем постелить искусственный газон, — передает слова Виталия Мутко корреспондент «Советского спорта».

Напомним, матч «Крылья Советов» — «Локомотив» (0:3) состоялся в Уфе, так как в Самаре было не готово поле.

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