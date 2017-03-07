Виталий Мутко заявил, что матч «Крыльев» и «Локомотива» при пустых трибунах — не уровень РФПЛ
Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что лиги должны получить полномочия по переносу матчей.
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Видимо, что-то случилось...
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— Когда «Локомотив» играет с «Крыльями Советов» в Уфе, а на трибунах 1,5 тысячи зрителей — это не уровень
Потому что одни готовят стадионы, а другие… Да, климат надо учитывать. Но если не можете подготовить поле, тогда поможем постелить искусственный газон, — передает слова Виталия Мутко корреспондент «Советского спорта».
Напомним, матч «Крылья Советов» — «Локомотив» (0:3) состоялся в Уфе, так как в Самаре было не готово поле.
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