Администрация Петербурга подтвердила, что первый матч на «Зенит-Арене» пройдет 23 апреля
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Первый матч на стадионе «Зенит-Арена» на Крестовском острове в Петербурга пройдет между футбольными клубами «Зенит» и «Урал». Об этом сообщил журналистам начальник сектора по подготовке к чемпионату мира по футболу и хоккею комитета по физической культуре и спорту Евгений Гагонин.
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«Три матча пройдут на стадионе до Кубка конфедераций. Первый пройдет 23 апреля между “Зенитом” и Уралом». Затем игры состоятся 7 мая и 17 мая. Все три игры будут проходить с участие ФК «Зенит», — сказал он.
По словам Гагонина, работы на тренировочных площадках, которые готовят к кубку, идут в графике. «Ведется в графике ремонт трех тренировочных площадок — действующих площадок “Зенита”. Площадку на проспекте Металлистов мы строили с нуля, планируем ввести в апреле, в мае должна быть передана ФИФА. Еще три площадки в Зеленогорске, Павловске и Ломоносове готовят к ЧМ-2018. На них уже ведутся
Кроме того, по его словам, власти ведут переговоры по организации
Кубок конфедераций 2017 года пройдет в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. На предварительном этапе в группе А сыграют команды России, Португалии, Мексики и Новой Зеландии, в группе В — Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В матче открытия 17 июня в
Стадион «Зенит-Арена» строился в Петербурге с 2007 года. Его сметная стоимость не раз увеличивалась и превысила 43 млрд рублей. Общестроительные работы были закончены 29 января. Сейчас ведется настройка инженерных систем. На арене в феврале прошли два тестовых общегородских массовых мероприятия.
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