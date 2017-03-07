Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28995607/
7 марта 2017, 10:26 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Комиссия РФПЛ разрешила «Арсеналу» провести матч с «Уралом» в Туле

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) одобрила проведение матча 19-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и екатеринбургским «Уралом» на стадионе в Туле. Об этом ТАСС рассказал президент тульского клуба Гурам Аджоев.

<em>МОСКВА 7 марта. /Корр. ТАСС Павел <span class=error>Гуревич</span>/. </em>Российская футбольная <nobr>премьер-лига</nobr> (<span class=error>РФПЛ</span>) одобрила проведение матча 19-го тура чемпионата России между Арсеналом и екатеринбургским Уралом на стадионе в Туле. Об этом ТАСС рассказал президент тульского клуба <span class=error>Гурам</span> <span class=error>Аджоев</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч «Арсенал» — «Урал» состоится в пятницу, начало запланировано на 19:00 мск.

«Комиссия РФПЛ одобрила нам проведение матча на домашнем стадионе, никаких вопросов у них не возникло. Трава зеленая, состояние газона очень хорошее», — сказал Аджоев.

«Арсенал» после 18-го тура чемпионата России занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. «Урал» идет на 12-й строчке с 17-ю баллами.

Арсенал Т
Новости Матчи Состав Статистика
Урал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Фонтанельо хотел вернуться в «Урал», но у клуба нет лишних денег на его контракт

Бывший защитник «Урала» Пабло Фонтанельо был готов вернуться в команду, но у клуба на него не хватило денег, сообщает Znak.com со ссылкой на интервью президента команды Григория Иванова в официальной программе к матчу с пермским «Амкаром».
Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Исполняющая обязанности гендиректора РУСАДА Анцелиович подала в отставку

Лукин: новый состав наблюдательного совета РУСАДА будет утвержден 7 марта

Евгений Малкин: пропускать Олимпиаду никак нельзя