Комиссия РФПЛ разрешила «Арсеналу» провести матч с «Уралом» в Туле
МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Российская футбольная
премьер-лига (РФПЛ) одобрила проведение матча 19-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и екатеринбургским «Уралом» на стадионе в Туле. Об этом ТАСС рассказал президент тульского клуба Гурам Аджоев.
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Матч «Арсенал» — «Урал» состоится в пятницу, начало запланировано на 19:00 мск.
«Комиссия РФПЛ одобрила нам проведение матча на домашнем стадионе, никаких вопросов у них не возникло. Трава зеленая, состояние газона очень хорошее», — сказал Аджоев.
«Арсенал» после 18-го тура чемпионата России занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. «Урал» идет на 12-й строчке с 17-ю баллами.
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