Комиссия РФПЛ разрешила «Арсеналу» провести матч с «Уралом» в Туле

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Матч «Арсенал» — «Урал» состоится в пятницу, начало запланировано на 19:00 мск.

«Комиссия РФПЛ одобрила нам проведение матча на домашнем стадионе, никаких вопросов у них не возникло. Трава зеленая, состояние газона очень хорошее», — сказал Аджоев.

«Арсенал» после 18-го тура чемпионата России занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. «Урал» идет на 12-й строчке с 17-ю баллами.