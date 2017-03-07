ТОМСК, 6 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб «Томь» перечислил 30 млн рублей на погашение задолженностей по налогам, однако этого не хватит для снятия ареста с одного из зданий клуба, так как долг по налогам и взносам уже вырос до 70 млн рублей, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Томской области.