Матч 20-го тура ЧР «Томь» — «Амкар» перенесен из Томска и, вероятно, пройдет в Перми
МОСКВА, 7 мар —
Р-Спорт. Матч 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Томью» и пермским «Амкаром» не состоится в Томске и, вероятно, пройдет в Перми, сообщается на официальном сайте томского клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча «Томи» и «Амкара» состоится 18 марта.
Решение о невозможности проведения матча в Томске было принято комиссией РФПЛ по допуску полей.
«Томь», испытывающая также серьезные финансовые проблемы, домашний матч 18-го тура против «Ростова» (0:6) проводила в
После 18 туров «Томь» с 9 очками занимает последнее 16-е место в РФПЛ, «Амкар» с 27 баллами идет восьмым.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter