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7 марта 2017, 10:14 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Матч 20-го тура ЧР «Томь» — «Амкар» перенесен из Томска и, вероятно, пройдет в Перми

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт. Матч 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Томью» и пермским «Амкаром» не состоится в Томске и, вероятно, пройдет в Перми, сообщается на официальном сайте томского клуба.

<em>МОСКВА 7 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Матч 20-го тура Российской футбольной <nobr>премьер-лиги</nobr> (<span class=error>РФПЛ</span>) между <span class=error>Томью</span> и пермским <span class=error>Амкаром</span> не состоится в Томске и вероятно пройдет в Перми сообщается на официальном сайте томского клуба. Увеличить
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Встреча «Томи» и «Амкара» состоится 18 марта.

Решение о невозможности проведения матча в Томске было принято комиссией РФПЛ по допуску полей.

«Томь», испытывающая также серьезные финансовые проблемы, домашний матч 18-го тура против «Ростова» (0:6) проводила в Ростове-на-Дону.

После 18 туров «Томь» с 9 очками занимает последнее 16-е место в РФПЛ, «Амкар» с 27 баллами идет восьмым.

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