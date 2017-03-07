Лассана Диарра: Мы обо всем договорились с «Локомотивом»
Экс-полузащитник «Локомотива» Лассана Диарра сообщил, что достиг соглашения с железнодорожниками о выплате штрафа.
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Видимо, что-то случилось...
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Подробности этого соглашения должна объявить
— Мы обо всем договорились с «Локомотивом», — приводит beIN Sports слова Диарра. — Об этом будет объявлено во вторник на официальном сайте клуба. Очень хорошая новость.
Диарра выступал за «Локомотив» с 2013 по 2014 год. Перед началом сезона-2014/15 французский полузащитник не явился на тренировочный сбор,
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