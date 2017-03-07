Лассана Диарра: Мы обо всем договорились с «Локомотивом»

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Подробности этого соглашения должна объявить пресс-служба московского клуба.

— Мы обо всем договорились с «Локомотивом», — приводит beIN Sports слова Диарра. — Об этом будет объявлено во вторник на официальном сайте клуба. Очень хорошая новость.