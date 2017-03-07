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7 марта 2017, 0:57 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Лассана Диарра: Мы обо всем договорились с «Локомотивом»

Экс-полузащитник «Локомотива» Лассана Диарра сообщил, что достиг соглашения с железнодорожниками о выплате штрафа.

<nobr>Экс-полузащитник</nobr> Локомотива <span class=error>Лассана</span> <span class=error>Диарра</span> сообщил что достиг соглашения с железнодорожниками о выплате штрафа. Увеличить
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Подробности этого соглашения должна объявить пресс-служба московского клуба.

— Мы обо всем договорились с «Локомотивом», — приводит beIN Sports слова Диарра. — Об этом будет объявлено во вторник на официальном сайте клуба. Очень хорошая новость.

Диарра выступал за «Локомотив» с 2013 по 2014 год. Перед началом сезона-2014/15 французский полузащитник не явился на тренировочный сбор, из-за чего клуб разорвал с ним контракт в одностороннем порядке и подал жалобу на игрока в ФИФА. Палата по разрешению споров федерации признала расторжение контракта законным и обязала футболиста выплатить неустойку в размере 10,5 миллиона евро.

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