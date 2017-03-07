Когда вновь сыграет Иванович?
Самый звездный новичок
сине-бело-голубых пока провел в их составе только один официальный матч из трех. Анализируем ситуацию и прогнозируем, когда серб вновь может появиться на поле.
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С МЕСТА В КАРЬЕР
Напомним, что Бранислав Иванович перешел в «Зенит» из «Челси» этой зимой и по договоренности между клубами достался российской команде бесплатно. При этом он дебютировал за петербуржцев с места в карьер. В новый коллектив 33-летний защитник прибыл в разгар второго зимнего сбора в Испании и уже сутки спустя вышел на поле в контрольном матче со «Спартой» — и стал одним из лучших. На него Луческу сделал ставку и в первой официальной встрече года — в 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» в Брюсселе, когда гости потерпели поражение со счетом 0:2. Оба гола «Зенит» пропустил, в том числе
После этого Мирча Луческу заявил: «Мяч оказался в наших воротах уже на первых минутах после очень грубой ошибки Ивановича.
ПОВИННАЯ ГОЛОВА
Сам Иванович сейчас наверняка находится в некотором недоумении. В «Зенит» он приехал в хорошей форме. Проблем с адаптацией у него возникло меньше, чем у
Что касается ошибок в Брюсселе, то сразу после той встречи Иванович в сердцах заявил, что за такие детские ошибки следует выгнать из команды. С учетом колоссального опыта футболиста подобные слова вызвали в Петербурге совершенно противоположную реакцию: мол, всякое бывает, а повинную голову меч не сечет. Тем более что требований к себе Иванович после осечки в столице Бельгии не снижал — тренировался как положено.
С другой стороны, очень здорово на правом фланге обороны в двух последних матчах выглядел Анюков, который старше Ивановича. Выходит, серб будет проходить испытание запасом до тех пор, пока у россиянина все идет как по маслу?
ШАНС БУДЕТ. И СКОРО
На наш взгляд, на этот вопрос однозначного ответа нет. Иванович — универсал. Он одинаково полезно может действовать как справа, так и в центре. А значит, вариантов, при которых Бранислав вновь окажется на поле, довольно много. Например, при переборе желтых карточек или удалении того же Анюкова, Кришито или Нету (двое последних сейчас исполняют роли центральных защитников), и даже Жиркова. При отсутствии Юрия налево наверняка сместится Кришито, а в центре сыграет как раз Иванович. Другое дело, что на данный момент у Анюкова 0 желтых карточек, у Кришито — 5, у Жиркова — 2, у Нету — 6. То есть на «горчичниках» никто из них не висит. Но от удалений тоже никто не застрахован.
При этом совершенно не исключено, что Иванович вернется в российский чемпионат уже в следующем матче, когда «Зениту» предстоит встретиться в Перми с «Амкаром». Например, в центре обороны вместо Нету. Ведь приход серба изначально виделся как замена рослому Гараю, трансфер которого в «Валенсию» надежности защитной линии
ВЕДЕНЕЕВ: НУЖНО ЖДАТЬ ОШИБОК АНЮКОВА ИЛИ НЕТУ
В качестве эксперта мы обратились к бывшему защитнику и хавбеку «Зенита».
— Скорее всего, Иванович оказался в запасе по
— Хотя против ЦСКА Иванович мог остаться в запасе и
НИКТО ИЗ НОВИЧКОВ «ЗЕНИТА» ПОКА НЕ СТАЛ ОСНОВНЫМ
Футболисты, купленные в зимнее трансферное окно питерским клубом, пока в основном довольствуются ролями запасных. Лишь Эрнани выходил на поле чаще, чем в одном матче. Иванович, сыграв против «Андерлехта» в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы, допустил несколько ошибок, и пока, судя по всему, тренерский штаб на него не рассчитывает. На остальных трех новичков в сумме приходится восемь минут в трех встречах.
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