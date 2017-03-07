Когда вновь сыграет Иванович?

С МЕСТА В КАРЬЕР

Напомним, что Бранислав Иванович перешел в «Зенит» из «Челси» этой зимой и по договоренности между клубами достался российской команде бесплатно. При этом он дебютировал за петербуржцев с места в карьер. В новый коллектив 33-летний защитник прибыл в разгар второго зимнего сбора в Испании и уже сутки спустя вышел на поле в контрольном матче со «Спартой» — и стал одним из лучших. На него Луческу сделал ставку и в первой официальной встрече года — в 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» в Брюсселе, когда гости потерпели поражение со счетом 0:2. Оба гола «Зенит» пропустил, в том числе из-за ошибок Ивановича, располагавшегося на правом фланге обороны.

После этого Мирча Луческу заявил: «Мяч оказался в наших воротах уже на первых минутах после очень грубой ошибки Ивановича. Из-за этого пришлось на ходу полностью менять тактику». После этого главный тренер усадил легионера на скамейку: два следующих матча — ответный против бельгийцев и против ЦСКА. В них румынский специалист использовал на позиции правого защитника Александра Анюкова.

ПОВИННАЯ ГОЛОВА

Сам Иванович сейчас наверняка находится в некотором недоумении. В «Зенит» он приехал в хорошей форме. Проблем с адаптацией у него возникло меньше, чем у кого-либо из зимних новичков. Русский язык Бранислав не забыл, а английский за 10 лет в Британии выучил в совершенстве, так что с первого дня нашел общий язык как с россиянами, так и с иностранцами. Во внутреннюю кухню серба быстро посвятил хороший друг Юрий Жирков, с которым они вместе выступали за «Челси».

Что касается ошибок в Брюсселе, то сразу после той встречи Иванович в сердцах заявил, что за такие детские ошибки следует выгнать из команды. С учетом колоссального опыта футболиста подобные слова вызвали в Петербурге совершенно противоположную реакцию: мол, всякое бывает, а повинную голову меч не сечет. Тем более что требований к себе Иванович после осечки в столице Бельгии не снижал — тренировался как положено.

С другой стороны, очень здорово на правом фланге обороны в двух последних матчах выглядел Анюков, который старше Ивановича. Выходит, серб будет проходить испытание запасом до тех пор, пока у россиянина все идет как по маслу?

ШАНС БУДЕТ. И СКОРО

На наш взгляд, на этот вопрос однозначного ответа нет. Иванович — универсал. Он одинаково полезно может действовать как справа, так и в центре. А значит, вариантов, при которых Бранислав вновь окажется на поле, довольно много. Например, при переборе желтых карточек или удалении того же Анюкова, Кришито или Нету (двое последних сейчас исполняют роли центральных защитников), и даже Жиркова. При отсутствии Юрия налево наверняка сместится Кришито, а в центре сыграет как раз Иванович. Другое дело, что на данный момент у Анюкова 0 желтых карточек, у Кришито — 5, у Жиркова — 2, у Нету — 6. То есть на «горчичниках» никто из них не висит. Но от удалений тоже никто не застрахован.

При этом совершенно не исключено, что Иванович вернется в российский чемпионат уже в следующем матче, когда «Зениту» предстоит встретиться в Перми с «Амкаром». Например, в центре обороны вместо Нету. Ведь приход серба изначально виделся как замена рослому Гараю, трансфер которого в «Валенсию» надежности защитной линии сине-бело-голубых явно не добавил. Что лишний раз подтвердили встреча с ЦСКА и ответная игра с «Андерлехтом». Достаточно вспомнить, что в Лиге Европы решающий мяч «Зенит» пропустил после того, как в центре штрафной была проиграна верховая борьба. А когда петербуржцы в последний раз сами забивали при подключении центральных защитников, вспомнить тоже довольно сложно. Но если дома у брюссельцев команда Луческу все же выиграла (и румын не стал менять победный состав при выезде в Москву), то у ЦСКА — нет. Так что после ничьей в столице появление Ивановича в составе на Урале вполне вероятно.

ВЕДЕНЕЕВ: НУЖНО ЖДАТЬ ОШИБОК АНЮКОВА ИЛИ НЕТУ

В качестве эксперта мы обратились к бывшему защитнику и хавбеку «Зенита».

— Скорее всего, Иванович оказался в запасе по каким-то внутренним причинам, — сказал Сергей Веденеев. — Либо какой-то неприятный разговор произошел, либо он получил травму. Иной логики не вижу — это игрок слишком высокого класса, чтобы сидеть на лавке. Только ошибки в первом матче с «Андерлехтом» не могут быть причиной того, что Бранислав оказался в запасе. Наоборот, после неудачного дебюта его надо было поддержать и поставить на следующую встречу. Но серб почему-то не вышел во второй игре против бельгийцев. А когда команда победила, Луческу решил не менять состав.

— Хотя против ЦСКА Иванович мог остаться в запасе и из-за лимита, — продолжил Веденеев. — Многие сильные легионеры у «Зенита» вынуждены сидеть на лавке. Дело в том, что россияне, которые могли бы улучшить ситуацию, или не в форме, или травмированы, или только восстановились после повреждений — как Смольников или Шатов. Ивановичу же нужно просто набраться терпения и ждать своего часа. Как это случилось с Маурисиу. Бразилец долго оставался на лавке, потом встрепенулся, вернулся в основу. С ЦСКА у него был момент, в штангу попал — как его сейчас поменяешь? Значит, и Ивановичу нужно дожидаться ошибки Анюкова или Нету.

НИКТО ИЗ НОВИЧКОВ «ЗЕНИТА» ПОКА НЕ СТАЛ ОСНОВНЫМ

Футболисты, купленные в зимнее трансферное окно питерским клубом, пока в основном довольствуются ролями запасных. Лишь Эрнани выходил на поле чаще, чем в одном матче. Иванович, сыграв против «Андерлехта» в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы, допустил несколько ошибок, и пока, судя по всему, тренерский штаб на него не рассчитывает. На остальных трех новичков в сумме приходится восемь минут в трех встречах.