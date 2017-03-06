Григорян в «Анжи»: два матча — два поражения
Махачкалинцы, выбыв из Кубка неделю назад, опять потерпели поражение и позволили «Рубину» приблизиться к зоне Лиги Европы.
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ДВА КЛУБА, ДВЕ ЗАГАДКИ
Не так просто отыскать в России столь же загадочные команды, какими сегодня видятся «Анжи» и «Рубин». Первый полностью изменился за зимнюю паузу, и отчасти справедливо его главный тренер Александр Григорян возмущается, когда общественность не воспринимает махачкалинцев всерьез. «К нам, наоборот, следовало бы всем относиться настороженно», — хмурит брови один из самых неординарных тренеров
А казанцы провели очень странную осень: сначала со всеми своими многочисленными новичками плескались в провалах и нестабильности, затем вроде начали выправлять ситуацию и подниматься наверх, но тут пришел перерыв. И во время него «Рубин» успел хлопнуть «Спартак» — пусть и в спарринге, но российские зрители встречу увидели на федеральном телевидении и наверняка задумались. Может, строящаяся команда Хави Грасии продолжит поступательное движение и вклинится в борьбу за еврокубки? Тем более первую игру сезона в том же Кубке страны «Рубин», в отличие от «Анжи», выиграл, дожав в концовке «Сибирь».
КАЗАНЬ И ТРУДНОСТИ
Однако трудностей у казанцев перед новым матчем все равно хватало. Одной из них стал анализ соперника — попробуй найди подробную информацию о «странном» «Анжи», который провел лишь одну встречу, проиграл ее (что автоматически влечет изменения), а во время сборов тщательно от всех прятался. Другой неприятный фактор — внезапное отсутствие в Казани полей с естественным покрытием. На «Центральном», как и на клубной базе, решили пока приберечь подрастающую травку — и «Рубин» перед игрой на натуральном газоне в Каспийске всю неделю вынужденно работал на синтетике.
Имелись у Грасии и кадровые сложности. Набиуллин был дисквалифицирован после декабрьского удаления в игре со «Спартаком», травмирован Рочина. Кузьмин вроде и восстановился спустя длительное время — но пока пребывает в запасе. А на правом фланге обороны оказался вдруг Серхио Санчес, к которому вопросов по первой части сезона возникало едва ли не больше всего.
А еще одной трудностью «Рубина» мог стать настрой махачкалинцев, переданный главным тренером. Ведь Григорян еще с осени имеет зуб на казанцев — с того самого момента, как его СКА «засудили» в 1/8 Кубка России, и тот после финального свистка негодовал: «Арбитры отыгрались на нас, “отмазались”, поздравить соперника с победой не могу».
КАЦАЕВ ЗАРАБОТАЛ ПЕНАЛЬТИ — И САМ ЖЕ ЕГО ЗАПОРОЛ
И долгое время хозяева действительно смотрелись эмоциональнее и напористее. Достаточно сказать, что по итогам первого тайма в статистике ударов красовались цифры 9:1 в пользу «Анжи». «Рубин» толком не мог перейти в контратаку, слабо прессинговал и время от времени не успевал в собственной штрафной. Беда в итоге пришла оттуда, откуда ее и следовало ждать: Серхио Санчес на позиции правого защитника зазевался, пропустил мимо себя Кацаева, отчаянно бросился догонять — и не придумал ничего лучше, чем с разбегу срубить соперника.
Пенальти вызвался бить сам пострадавший — и исполнил он его так, что можно было лишь хвататься за голову. Слабо, незамысловато, почти по центру, на удобной высоте. Рыжиков спокойно среагировал и уберег команду от пропущенного гола в проигранном ею вчистую тайме.
ПРЕКРАСНЫЙ КАНУННИКОВ
А после перерыва игровой перевес «Анжи» постепенно растворился. Вспомнить можно разве что дальний удар Кацаева, с которым вратарю справиться оказалось даже сложнее, чем с его же 11-метровым. Начал просыпаться и «Рубин». Но долгое время казалось, что матч все равно закончится нулевой ничьей — к ней все и катилось.
Однако сначала вдруг в безрассудный фол прямой ногой полетел Эззатоллахи, увидев перед собой последовательно желтый и красный свет, а спустя несколько минут, уже в меньшинстве, «Анжи» встал на своей половине, проиграл несколько единоборств подряд и позволил Канунникову сместиться в центр и классно пробить с левой ноги
|Александр Григорян
|Грасия Хави
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|10
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|3
|11
|Угловые
|2
|17
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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