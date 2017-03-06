Матч «Краснодар» — «Спартак» стал самым посещаемым в 18-м туре
Матчи 18-го тура
премьер-лиги посетили 98893 человека, то есть средняя аудитория одного матча составила 12362 человека. Стадионы заполнились на 58%.
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Самым посещаемым стал матч «Краснодар» — «Спартак» — 31250 зрителей. Второе место у матча ЦСКА — «Зенит» — 26800. Отметим, что это новый рекорд «ВЭБ Арены».
Наименьшая аудитория была у матча «Крылья Советов» — «Локомотив» — 1055 человек. Матч был сыгран в Уфе.
После 18 туров средняя посещаемость чемпионата составляет 11093 человека.
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