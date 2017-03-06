Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28991854/
6 марта 2017, 22:45 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Матч «Краснодар» — «Спартак» стал самым посещаемым в 18-м туре

Матчи 18-го тура премьер-лиги посетили 98893 человека, то есть средняя аудитория одного матча составила 12362 человека. Стадионы заполнились на 58%.

Матч Краснодар — Спартак стал самым посещаемым в 18-м туре - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Юга.ру

Самым посещаемым стал матч «Краснодар» — «Спартак» — 31250 зрителей. Второе место у матча ЦСКА — «Зенит» — 26800. Отметим, что это новый рекорд «ВЭБ Арены».

Наименьшая аудитория была у матча «Крылья Советов» — «Локомотив» — 1055 человек. Матч был сыгран в Уфе.

После 18 туров средняя посещаемость чемпионата составляет 11093 человека.

Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
6 марта

Бомба! Откровенная фотосессия трехкратной олимпийской чемпионки Александры Райсман

Лыжник из Венесуэлы порвал интернет! Кто выпустил этого клоуна на старт ЧМ? (видео)

«Игроки Уфы напились в ресторане!» Новый ушат грязи на «Салават Юлаев» (фото)