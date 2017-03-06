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Самым посещаемым стал матч «Краснодар» — «Спартак» — 31250 зрителей. Второе место у матча ЦСКА — «Зенит» — 26800. Отметим, что это новый рекорд «ВЭБ Арены».

Наименьшая аудитория была у матча «Крылья Советов» — «Локомотив» — 1055 человек. Матч был сыгран в Уфе.

После 18 туров средняя посещаемость чемпионата составляет 11093 человека.