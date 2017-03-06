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6 марта 2017, 21:44 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Анжи» в матче чемпионата России

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Казанский «Рубин» одержал победу со счетом 1:0 над махачкалинским «Анжи» в гостевом матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

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Гол на 81-й минуте забил Максим Канунников. В составе махачкалинского клуба пенальти на 22-й минуте не реализовал Адлан Кацаев.

На 77-й минуте встречи за вторую желтую карточку поле покинул полузащитник хозяев Саид Эззатоллахи.

После 18 туров «Рубин» с 26 очками занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Анжи» идет на 11-м месте, имея в активе 20 очков.

В следующем матче «Анжи» 12 марта в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Рубин» днем ранее примет на своем поле «Оренбург».

6.03.2017 19:30 Зрители 4950 основной раунд: 18-й тур Анжи-Арена
Анжи 0:1 Рубин
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Григорян Грасия Хави
Голы
9 Максим Канунников (К. Жонатас) 81′
Нереализованные пенальти
23′ А. Кацаев 10
Составы
Давид Юрченко (к) 1
Магомед Мусалов 57
Александр Жиров 5
Тома Фибель 45
Адлан Кацаев 10
27′ 77′ Саид Эззатоллахи 6
Филипп Будковский 28
Сергей Брызгалов 92
89′ Сергей Паршивлюк 24
Шамиль Асильдаров 9
63′ Арсен Хубулов 8
Павел Яковлев 91
61′ Александр Прудников 99
Максим Батов 21
1 Сергей Рыжиков (к)
6 Ортега Серхио Санчес
25 Карлос Самбрано
90 Тарас Бурлак
96 Рифат Жемалетдинов
4 Янн М`Вила
88 Руслан Камболов
9 Максим Канунников 23′
22 Кристиан Жонатас
49 Виталий Устинов 79′
61 Карадениз Гекдениз
31 Денис Ткачук 56′ 11′
20 Мийо Цакташ
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
10 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 3
11 Угловые 2
17 Фолы 10
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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