Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Анжи» в матче чемпионата России

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Гол на 81-й минуте забил Максим Канунников. В составе махачкалинского клуба пенальти на 22-й минуте не реализовал Адлан Кацаев.

На 77-й минуте встречи за вторую желтую карточку поле покинул полузащитник хозяев Саид Эззатоллахи.

После 18 туров «Рубин» с 26 очками занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Анжи» идет на 11-м месте, имея в активе 20 очков.

В следующем матче «Анжи» 12 марта в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Рубин» днем ранее примет на своем поле «Оренбург».