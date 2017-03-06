Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Анжи» в матче чемпионата России
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Казанский «Рубин» одержал победу со счетом 1:0 над махачкалинским «Анжи» в гостевом матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
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Гол на 81-й минуте забил Максим Канунников. В составе махачкалинского клуба пенальти на 22-й минуте не реализовал Адлан Кацаев.
На 77-й минуте встречи за вторую желтую карточку поле покинул полузащитник хозяев Саид Эззатоллахи.
После 18 туров «Рубин» с 26 очками занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Анжи» идет на 11-м месте, имея в активе 20 очков.
В следующем матче «Анжи» 12 марта в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Рубин» днем ранее примет на своем поле «Оренбург».
Главные тренеры
|Александр Григорян
|Грасия Хави
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|10
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|3
|11
|Угловые
|2
|17
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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