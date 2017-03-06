Экс-игрок киевского «Динамо» прошел медосмотр в «Крыльях Советов»
В расположение «Крыльев Советов» прибыл украинский полузащитник Артём Громов, ранее выступавший за киевское «Динамо».
Он успешно прошёл медосмотр, и сейчас решаются юридические вопросы с его дозаявкой за «Крылья Советов», сообщается на официальном сайте самарского клуба.
27-летний игрок перешёл в «Динамо» в конце мая 2016 года из полтавской «Ворсклы». В текущем сезоне он провёл за киевлян 12 матчей, выйдя в основном составе шесть раз.
Подготовку к матчу 19-го тура российской
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