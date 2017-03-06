Фонтанельо хотел вернуться в «Урал», но у клуба нет лишних денег на его контракт

«Пабло уезжал из “Урала” в никуда, и я предупреждал его, что он делает рискованный шаг, покидая наш клуб и не имея при этом конкретных предложений. Я говорил Пабло, что нам тяжело будет его взять обратно, если на его место мы уже найдём другого игрока. Я контактировал с Фонтанельо, получил от него письмо о том, что он готов вернуться. Но мы уже взяли футболиста на его место — где мы сейчас найдём лишние деньги на контракт для Пабло?» — сказал Иванов.



Ранее Фонтанельо говорил, что может вернуться в «Урал»: «Мы разговаривали с президентом клуба Григорием Ивановым… И он сказал: “Если ничего не выйдет — приезжай, я тебя жду”. Поэтому, если через неделю подходящих предложений не появится, позвоню Григорию Викторовичу и, возможно, полечу в Екатеринбург!».

В декабре 2016 года «Урал» исключил аргентинца из заявки на сезон. Ранее главный тренер команды Александр Тарханов сообщал, что у Фонтанельо закончился контракт и игрок уехал в отпуск. 32-летний защитник выступал за «Урал» с 2014 года.