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6 марта 2017, 18:35 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Фонтанельо хотел вернуться в «Урал», но у клуба нет лишних денег на его контракт

Бывший защитник «Урала» Пабло Фонтанельо был готов вернуться в команду, но у клуба на него не хватило денег, сообщает Znak.com со ссылкой на интервью президента команды Григория Иванова в официальной программе к матчу с пермским «Амкаром».

«Пабло уезжал из “Урала” в никуда, и я предупреждал его, что он делает рискованный шаг, покидая наш клуб и не имея при этом конкретных предложений. Я говорил Пабло, что нам тяжело будет его взять обратно, если на его место мы уже найдём другого игрока. Я контактировал с Фонтанельо, получил от него письмо о том, что он готов вернуться. Но мы уже взяли футболиста на его место — где мы сейчас найдём лишние деньги на контракт для Пабло?» — сказал Иванов.

Ранее Фонтанельо говорил, что может вернуться в «Урал»: «Мы разговаривали с президентом клуба Григорием Ивановым… И он сказал: “Если ничего не выйдет — приезжай, я тебя жду”. Поэтому, если через неделю подходящих предложений не появится, позвоню Григорию Викторовичу и, возможно, полечу в Екатеринбург!».

В декабре 2016 года «Урал» исключил аргентинца из заявки на сезон. Ранее главный тренер команды Александр Тарханов сообщал, что у Фонтанельо закончился контракт и игрок уехал в отпуск. 32-летний защитник выступал за «Урал» с 2014 года.

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