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6 марта 2017, 18:47 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Анжи» — «Рубин»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура РФПЛ «Анжи» — «Рубин».

Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура <span class=error>РФПЛ</span> <span class=error>Анжи</span> — Рубин. Увеличить
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«Рубин»: Рыжиков, Устинов, Бурлак, Самбрано, Санчес, Камболов, М’Вила, Ткачук, Жемалетдинов, Канунников, Жонатас.

«Анжи» объявит состав в ближайшие минуты.

Встреча начнётся в 19:30 мск и будет транслироваться в эфире телеканала и «Наш футбол».

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Новости Премьер-лиги

«Анжи» сыграет с «Рубином» в заключительном матче 18-го тура РФПЛ

«Анжи» сыграет с «Рубином» в заключительном матче 18-го тура РФПЛ

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Махачкалинский «Анжи» и казанский «Рубин» последними из клубов премьер-лиги возобновят выступления в чемпионате России по футболу. В понедельник команды сыграют в Каспийске в рамках 18-го тура.
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