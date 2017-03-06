«Анжи» — «Рубин»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура РФПЛ «Анжи» — «Рубин».
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«Рубин»: Рыжиков, Устинов, Бурлак, Самбрано, Санчес, Камболов, М’Вила, Ткачук, Жемалетдинов, Канунников, Жонатас.
«Анжи» объявит состав в ближайшие минуты.
Встреча начнётся в 19:30 мск и будет транслироваться в эфире телеканала и «Наш футбол».
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