Дисквалификация Еременко осталась в силе. Что это значит

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

КОГДА ЕРЕМЕНКО БЫЛ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН

6 октября 2016 года стало известно о том, что УЕФА отстранил Еременко на месяц (позже наказание продлили до вынесения решения, а ФИФА его распространил на все турниры) от матчей за ЦСКА и сборную Финляндии. Еременко было запрещено в этот срок заниматься любой футбольной деятельностью.

В ноябре 2016 года контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА после слушаний дела отстранил футболиста на два года. В допинг-пробе финна были обнаружены следы кокаина. Положительный результат дала допинг-проба, взятая после матча группового турнира Лиги чемпионов с «Байером» в Леверкузене 14 сентября.

Анализ пробы «А» показал наличие в ней кокаина и его метаболитов — стимулятора, относящегося к категории запрещенных веществ согласно списку ВАДА за 2016 год по классу S6, и его употребление запрещено в соревновательный период.

Сегодня апелляция на это решение была отклонена.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

Отсчет наказания ведется с 6 октября 2016-го — даты предварительного отстранения игрока. Таким образом, дисквалификация футболиста истечет в октябре 2018-го.

ЧТО С КОНТРАКТОМ В ЦСКА

По информации «СЭ», в 2014 году Еременко заключил договор с ЦСКА по схеме «3+1» и первый срок — три года — закончится по окончании текущего чемпионата.

Его продление — до истории с дисквалификацией — зависело от выполнения сторонами ряда условий. И теперь, по окончании текущего чемпионата, Еременко может стать свободным агентом.

МОЖЕТ ЛИ ФУТБОЛИСТ ТРЕНИРОВАТЬСЯ С КОМАНДОЙ

На вопросы, связанные с занятостью в футболе, ответил спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы игрока.

— Роман может за два месяца до конца дисквалификации начать тренировки с любым клубом, — говорит Прокопец. — Также он может участвовать в разных футбольных программах УЕФА и ФИФА, направленных на борьбу с наркотиками.

— Выучиться на тренера до осени 2018 года Еременко имеет право?

— Нет. Как и работать скаутом, занимать какую-либо должность в футболе.

ЧЕМ ОН МОЖЕТ СЕЙЧАС ЗАНИМАТЬСЯ

Проведем аналогию с другой громкой дисквалификацией — в 2004-м полузащитник «Спартака» Егор Титов был дисквалифицирован на год. Титов не тренировался с командой мастеров, поддерживая форму с коллективом артистов, комментировал матчи на ТВ и занимался общественной деятельностью.