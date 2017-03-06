Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28989109/
6 марта 2017, 17:48 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Валерий Чалый: У «Краснодара» большие проблемы с составом

Бывший главный тренер «Рубина» Валерий Чалый в интервью поделился своим мнением о матче 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и московским «Спартаком» (2:2).

— Такие игры — украшение чемпионата России, особенно по сравнению с матчем «Крылья Советов» — «Локомотив», прошедшим практически без зрителей на нейтральном поле. В Краснодаре был яркий праздник не только для болельщиков игравших команд, которые присутствовали на этом прекрасном стадионе, но и для всех зрителей. Такие матчи — то, ради чего мы и любим футбол. Хочу отметить, что у «Краснодара» большие проблемы с составом. Было заметно отсутствие опорного полузащитника Каборе — именно из его зоны в ворота команды пришёл второй пропущенный гол. Правого защитника у «Краснодара» играл номинальный центральный защитник Мартынович. Обычно профильные крайние защитники чаще атакуют, но, может быть, выход Мартыновича на эту позицию позволил «Краснодару» более строго сыграть в обороне, — отметил Чалый.

5.03.2017 16:30 Зрители 31250 основной раунд: 18-й тур Арена Краснодар
Краснодар 2:2 Спартак М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Игорь Шалимов Массимо Каррера
Голы
15′ Сердар Таски 35
73′ Федор Смолов 90
11 Лукас Мартинс Фернанду 3′
12 де Соуза Луиз Адриану (Р. Зобнин) 55′
Составы
Станислав Крицюк 1
Александр Мартынович 4
Кристиан Рамирес 12
Эдиналду Гомес Налду 3
Андреас Гранквист (к) 6
Вячеслав Подберезкин 11
64′ Федор Смолов 90
Роман Шишкин 30
63′ Франсиску ду Карму Вандерсон 14
Маурисио Перейра 33
70′ Виктор Классон 16
Торнике Окриашвили 70
30′ Юрий Газинский 8
Илья Жигулев 15
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
18 Илья Кутепов
35 Сердар Таски
19 Александр Самедов
47 Роман Зобнин 68′
11 Лукас Мартинс Фернанду
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 90+3′
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к) 83′ 45+2′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
5 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 5
5 Угловые 4
10 Фолы 13
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
06 Марта

Таблица трансферов ФНЛ на 6 марта

Очки будем считать в мае, или что ждать от "СКА-Хабаровск"?

Молодая "Евпатория" – футбольная столица Крыма