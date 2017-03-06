Валерий Чалый: У «Краснодара» большие проблемы с составом

— Такие игры — украшение чемпионата России, особенно по сравнению с матчем «Крылья Советов» — «Локомотив», прошедшим практически без зрителей на нейтральном поле. В Краснодаре был яркий праздник не только для болельщиков игравших команд, которые присутствовали на этом прекрасном стадионе, но и для всех зрителей. Такие матчи — то, ради чего мы и любим футбол. Хочу отметить, что у «Краснодара» большие проблемы с составом. Было заметно отсутствие опорного полузащитника Каборе — именно из его зоны в ворота команды пришёл второй пропущенный гол. Правого защитника у «Краснодара» играл номинальный центральный защитник Мартынович. Обычно профильные крайние защитники чаще атакуют, но, может быть, выход Мартыновича на эту позицию позволил «Краснодару» более строго сыграть в обороне, — отметил Чалый.