Контракт Карреры. Когда его продлят

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КАКОЙ КОНТРАКТ СЕЙЧАС

О назначении Карреры было объявлено 17 августа прошлого года — после того, как клуб и главный кандидат на пост главного тренера, Курбан Бердыев, не договорились.

В пресс-центре арены красно-белых заместитель председателя совета директоров «Спартака» Александр Жирков так представил тренера:

— Контракт с ним заключен на два года. Задачи поставлены следующие: завоевание Кубка России и призового место в чемпионате страны.

Команда завершила выступления в Кубке России на стадии 1/16 финала, уступив в Хабаровске местному СКА, а в чемпионате идет на первом месте с отрывом в 12 очков от четвертого места и в 5 от главного преследователя — «Зенита».

Каррера, впрочем, еще в августе прошлого года обещал, что команда будет нацелена на титул.

— Руководство упомянуло о целях — быть в тройке, но мы стремимся бороться за первое место, — сказал тогда итальянец. — Третья строчка устроит только в том случае, если другие клубы будут сильнее нас.

После вступления Карреры в должность полноценного главного тренера «Спартака» был пересмотрен его контракт. Сейчас он трудится по договору, заключенному именно в таком качестве. Финансовые условия соответствуют новому статусу 52-летнего специалиста.

Есть и еще несколько нюансов. В случае, если спартаковцы завоюют путевку в Лигу чемпионов, зарплата Карреры на сезон-2017/18 прилично вырастет, достигнув отметки около 2 миллионов евро в год. При этом, если команда финиширует первой или второй в нынешнем чемпионате, Массимо получит за такой результат приличный бонус. Покрыв тем самым разницу между теперешним и будущим окладом.

КАКИМ КОНТРАКТ МОЖЕТ БЫТЬ

Соглашение Карреры со «Спартаком» действует до конца сезона-2017/18, и, как сообщили сегодня «Известия», клуб намерен продлить его на более выгодных условиях. Речь идет о повышении ежегодного оклада специалиста до 2,5−3 миллионов евро, а также об увеличении бонусной части.

Ранее итальянские СМИ информировали, что Каррера входит в список кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса», в котором он ранее играл и работал.

ЧТО ГОВОРЯТ В «СПАРТАКЕ»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал «СЭ» информацию о том, что клуб ведет переговоры о продлении договора с Каррерой:

— У него контракт еще долго действует, так что не переживайте.

Логика «Спартака» понятна — подписание длительного соглашения, при том, что нынешнее рассчитано еще на полтора года — большой риск. Этот урок на примере Фабио Капелло уже усвоили в РФС — напомним, его контракт был подписан в январе 2014-го до конца ЧМ-2018. В итоге договор разорван летом 2015 года, что повлекло за собой финансовые потери.