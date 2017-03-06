КДК не будет наказывать Гранквиста за удар Мельгарехо

— Мы провели дополнительную проверку. Просмотрели видеозапись эпизода, — сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц. — Запросили объяснения у главного арбитра встречи Владислава Безбородова. Он сказал, что видел, что случилось. По его мнению, злого умысла со стороны Гранквиста не было, поэтому он не показал ему даже желтой карточки. Позицию арбитра поддержал департамент судейства и инспектирования РФС. Поэтому этот эпизод не будет рассмотрен КДК на ближайшем заседании.