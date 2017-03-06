Еременко подаст апелляцию в CAS на решение УЕФА
МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Полузащитник ЦСКА Роман Еременко подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о его двухлетней дисквалификации. Об этом ТАСС сообщил спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы игрока.
В понедельник стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оставил в силе дисквалификацию Еременко, предполагающую невозможность участия полузащитника в матчах в течение двух лет, при этом санкция в виде полного отстранения от футбола была снята.
«Обосновывая свою позицию, мы основывались на достаточно новой и необычной практике Спортивного арбитражного суда. Однако в УЕФА это или не восприняли, или же просто решили переложить все на суд в Лозанне. Мы изначально рассматривали вариант, что если нас решение УЕФА не устроит, мы пойдем в CAS. Так что оспаривать решение УЕФА в Лозанне мы будем обязательно», — сказал Прокопец.
Еременко был наказан отстранением от футбольной деятельности 18 ноября 2016 года. Причиной санкций стала положительная
Еременко перешел в ЦСКА в августе 2014 года из казанского «Рубина». В активе полузащитника 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.
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