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6 марта 2017, 16:05 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Еременко подаст апелляцию в CAS на решение УЕФА

МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Полузащитник ЦСКА Роман Еременко подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о его двухлетней дисквалификации. Об этом ТАСС сообщил спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы игрока.

В понедельник стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оставил в силе дисквалификацию Еременко, предполагающую невозможность участия полузащитника в матчах в течение двух лет, при этом санкция в виде полного отстранения от футбола была снята.

«Обосновывая свою позицию, мы основывались на достаточно новой и необычной практике Спортивного арбитражного суда. Однако в УЕФА это или не восприняли, или же просто решили переложить все на суд в Лозанне. Мы изначально рассматривали вариант, что если нас решение УЕФА не устроит, мы пойдем в CAS. Так что оспаривать решение УЕФА в Лозанне мы будем обязательно», — сказал Прокопец.

Еременко был наказан отстранением от футбольной деятельности 18 ноября 2016 года. Причиной санкций стала положительная допинг-проба 29-летнего футболиста, взятая перед матчем Лиги чемпионов между немецким «Байером» и ЦСКА (2:2, 14 сентября 2016 года). В ней был найден кокаин.

Еременко перешел в ЦСКА в августе 2014 года из казанского «Рубина». В активе полузащитника 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.

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