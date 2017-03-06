«Спартак» подтвердил, что Глушаков пропустит матч с «Анжи» из-за травмы
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» подтвердил, что полузащитник Денис Глушаков не сможет принять участия в матче чемпионате России с махачкалинским «Анжи»
из-за травмы. Об этом сообщается на сайте красно-белых.
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В воскресенье в матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 2:2. На 82-й минуте встречи Глушаков был заменен
«У Глушакова частичное повреждение приводящей мышцы правого бедра, вследствие чего он пропустит ближайший матч с «Анжи», — приводит слова главы медицинского департамента клуба Михаила Вартапетова сайт
Также свое мнение высказал главный тренер «Спартака» Массимо Карера. «Конечно, жаль, что в ходе стартовой встречи второй части чемпионата Денис Глушаков получил повреждение и в ближайшее время будет проходить курс лечения, — сказал специалист. — Это важный для нас игрок — и к тому же капитан команды. Видел, как он расстроился после игры, и в раздевалке постарался его поддержать».
«А теперь представьте себе, насколько футболист был огорчен, когда ему пришлось уйти с поля в решающие минуты матча при ничейном счете! Я же в этот момент был, естественно, целиком и полностью поглощен игрой, потому мы и не обменялись рукопожатием. И обсуждать в данном случае больше нечего. Остается только пожелать Денису скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — заключил Каррера.
«Спартак» до перерыва на матчи сборных проведет две встречи чемпионата России. 12 марта
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