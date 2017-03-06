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6 марта 2017, 16:06 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Спартак» подтвердил, что Глушаков пропустит матч с «Анжи» из-за травмы

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» подтвердил, что полузащитник Денис Глушаков не сможет принять участия в матче чемпионате России с махачкалинским «Анжи» из-за травмы. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

У футболиста диагностировано частичное повреждение приводящей мышцы правого бедра. Увеличить
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В воскресенье в матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 2:2. На 82-й минуте встречи Глушаков был заменен из-за повреждения. После матча источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что футболист получил травму приводящей мышцы бедра и пропустит встречу с «Анжи».

«У Глушакова частичное повреждение приводящей мышцы правого бедра, вследствие чего он пропустит ближайший матч с «Анжи», — приводит слова главы медицинского департамента клуба Михаила Вартапетова сайт красно-белых.

Также свое мнение высказал главный тренер «Спартака» Массимо Карера. «Конечно, жаль, что в ходе стартовой встречи второй части чемпионата Денис Глушаков получил повреждение и в ближайшее время будет проходить курс лечения, — сказал специалист. — Это важный для нас игрок — и к тому же капитан команды. Видел, как он расстроился после игры, и в раздевалке постарался его поддержать».

«А теперь представьте себе, насколько футболист был огорчен, когда ему пришлось уйти с поля в решающие минуты матча при ничейном счете! Я же в этот момент был, естественно, целиком и полностью поглощен игрой, потому мы и не обменялись рукопожатием. И обсуждать в данном случае больше нечего. Остается только пожелать Денису скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — заключил Каррера.

«Спартак» до перерыва на матчи сборных проведет две встречи чемпионата России. 12 марта красно-белые сыграют дома с «Анжи», 18 марта проведут гостевую встречу с московским «Локомотивом». Товарищеский матч Россия — Бельгия пройдет 28 марта в Сочи.

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