УЕФА отклонил апелляцию Ерёменко, двухгодичная дисквалификация остаётся в силе

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Таким образом, двухгодичная дисквалификация 29-летнего футболиста сборной Финляндии остаётся в силе.



Ерёменко был дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре прошлого года после матча Лиги чемпионов с «Байером». В организме хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты. Сторона Ерёменко подала апелляцию, которая рассматривалась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 2 марта.