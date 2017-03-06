УЕФА отклонил апелляцию Ерёменко, двухгодичная дисквалификация остаётся в силе
Как стало известно «Чемпионату», апелляция по уменьшению срока дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Ерёменко не была удовлетворена УЕФА.
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Таким образом, двухгодичная дисквалификация 29-летнего футболиста сборной Финляндии остаётся в силе.
Ерёменко был дисквалифицирован на два года
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