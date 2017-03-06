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6 марта 2017, 15:21 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

УЕФА отклонил апелляцию Ерёменко, двухгодичная дисквалификация остаётся в силе

Как стало известно «Чемпионату», апелляция по уменьшению срока дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Ерёменко не была удовлетворена УЕФА.

Как стало известно Чемпионату апелляция по уменьшению срока дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа <span class=error>Ерёменко</span> не была удовлетворена <span class=error>УЕФА</span>. Увеличить
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Таким образом, двухгодичная дисквалификация 29-летнего футболиста сборной Финляндии остаётся в силе.

Ерёменко был дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре прошлого года после матча Лиги чемпионов с «Байером». В организме хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты. Сторона Ерёменко подала апелляцию, которая рассматривалась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 2 марта.

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