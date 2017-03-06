Мешков рассудит «Локомотив» и «Краснодар» в матче 19-го тура РФПЛ
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова назначен главным арбитром на матч 19-го тура чемпионата России по футболу между московским «Локомотивом» и «Краснодаром». Об этом сообщает пресс- служба Российского футбольного союза (РФС).
Ассистентами Мешкова на матче, который состоится 13 марта, будут Николай Богач (Люберцы) и Арам Петросян (Бронницы).
10 марта состоится встреча «Арсенал» — «Урал», которую обслужит Сергей Лапочкин из
12 марта пройдут еще три встречи чемпионата. Матч «Спартак» — «Анжи» будет судить Александр Егоров (Саранск), «Амкар» — «Зенит» — Евгений Турбин (Москва), «Ростов» — «Терек» — Алексей Еськов (Москва).
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