Экс-игрок киевского «Динамо» перешел в «Крылья Советов»

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Главный тренер российской команды «Крылья Советов» (Самара) Вадим Скрипченко после поражения в матче Премьер-лиги от московского «Локомотива» ответил на вопросы журналистов, среди которых был и слух о переходе экс-игрока киевского «Динамо» Артема Громова, сообщает официальный сайт российского клуба.

«Артем Громов находится в расположении нашей команды. Думаю, он будет готовиться к следующей игре. Он в хорошем физическом тонусе и сможет помочь», — заявил тренер.

3 марта стало известно, что Громов покидает киевское «Динамо» в статусе свободного агента.

Громов заключил контракт с «Динамо» в конце мая 2016 года, соглашение вступило в силу 1 июля. С того времени он провел за клуб 9 матчей в чемпионате Украины, один — в Кубке Украины, один — в Суперкубке и один — в Лиге чемпионов.

27-летний полузащитник Громов провел 9 лет в полтавской «Ворскле» (2007−2016), приняв участие, в общей сложности, в 132 матчах и забив 25 голов. После чего летом 2016-го перешел в «Динамо».

Сыграл пять матчей за сборные Украины — U-20 (2), U-21 (1) и национальную команду — 2.