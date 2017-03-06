Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова. Пока вы спали
«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.
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Суперматч в Краснодаре
Воскресный
Самый сильный эпизод — пенальти в исполнении Смолова. Несколькими днями ранее он запорол два удара, в результате чего «Краснодар» вылетел из Кубка. И вот он стоит у точки, и никому во Вселенной неведомо, что творится у него в голове. Разбегается, бьет — и снимает проклятие. Фобия повержена.
Впрочем, мало кто скажет, когда в последний раз Ребров брал пенальти. Не Беленов он, чего уж говорить….
— Сегодня обе команды играли на победу. В итоге получился хороший футбол, с чем хочу поздравить и нас, и хозяев. «Краснодар» — достойный соперник, выступающий в Лиге Европы, и сегодня он продемонстрировал хороший футбол. Нам пришлось нелегко, — подвел итог Массимо Каррера.
К слову, вчера «Спартак» представил модель 4−4−2. С двумя центральными нападающими. Всю зиму болельщики и специалисты ломали голову над тем, могут ли играть вместе Зе Луиш и Адриано. Могут. Но о
Трагедия у стадиона
По некоторым оценкам, в Краснодар со всей страны съехалось около 15 тысяч болельщиков «Спартака». Даже в Ярославль, любимый выезд
Новый нападающий «Локо»
«Локомотив» разгромил «Крылья Советов» (3:0). То ли на выезде, то ли на нейтральном поле — разбираться в российском футболе все сложнее. Впервые в стартовом составе железнодорожников вышел Ари. Результат — два гола. Сказочный дебют! Да, бразилец дебютировал раньше — в четвертьфинале Кубка России. А вчера был первый матч за новую команду в рамках
— Меня очень тепло приняли в «Локомотиве». Матч с «Крыльями Советов» это подтвердил. Миранчук и Фернандеш сделали отличные передачи. Я не проводил зимние сборы с командой, но уже есть ощущение, что мы с ребятами сыгрались. Впереди матчи с сильными соперниками. Здорово, что «Локомотив» подходит к ним в хорошем настроении. Всегда выкладываюсь на поле и играю с самоотдачей. Хотел показать, для чего я пришел в «Локомотив». Конечно, я доволен, что удалось забить два гола. Спасибо товарищам, — прокомментировал свой дебют Ари.
Стоит отметить и Миранчука. Его критиковали за крайне нерезультативную игру, но вот в двух последних матчах он заработал три очка по системе «гол+пас».
А «Крылья Советов» было не узнать. Словно в клуб вернулся Франк Веркаутерен, а с ним — беспросветный, обреченный оборонительный футбол.
Победный ход Семака
Также вчера «Урал» дома был сильнее «Амкара» (1:0). А «Уфа» в гостях обыграла «Терек» (1:0). Сергей Семак начал с двух побед в двух матчах.
— Сложная игра. Смотрелись не очень убедительно, много ошибались. Присутствовала некая нервозность. Может, эта нервозность передалась команде от меня. Но, судя по желанию и самоотдаче, мы заслужили победу. Хотя, естественно, в некоторой степени нам повезло. Своим трудом мы заслужили гол и победу, везение тоже нужно заслужить. Судейство? Работу судьи обсуждать не будем, — сказал после игры Семак.
Отметим и фантастический результат Беленова — в этом сезоне он взял четыре пенальти из пяти.
Сегодня в заключительном матче 18-го тура «Анжи» сыграет с «Рубином».
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