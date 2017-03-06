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6 марта 2017, 10:10 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гардинер-Смит: Головин — российская версия Деле Алли, лучший из россиян — Дзюба

19-летний английский полузащитник «Зенита» Джейкоб Гардинер-Смит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой поделился мнением о российском футболе.

О попадании Джейкоба в заявку «Зенита» стало известно в феврале.

«У вас есть много хороших клубов, которые играют в Европе. Много талантливых игроков, как Александр Головин из ЦСКА. Он российская версия Деле Алли. Не могу сказать, заиграл бы он в АПЛ, но Головин чертовски талантливый парень.

Кого бы назвал лучшим российским футболистом? Артёма Дзюбу, он капитан “Зенита”. Дзюба выступал на чемпионате Европы, он очень крутой футболист», — сказал Гардинер-Смит.

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