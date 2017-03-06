О попадании Джейкоба в заявку «Зенита» стало известно в феврале.



«У вас есть много хороших клубов, которые играют в Европе. Много талантливых игроков, как Александр Головин из ЦСКА. Он российская версия Деле Алли. Не могу сказать, заиграл бы он в АПЛ, но Головин чертовски талантливый парень.



Кого бы назвал лучшим российским футболистом? Артёма Дзюбу, он капитан “Зенита”. Дзюба выступал на чемпионате Европы, он очень крутой футболист», — сказал Гардинер-Смит.