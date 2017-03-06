Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28981819/
6 марта 2017, 10:03 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

СМИ: Еременко выставил на продажу дом в Финляндии

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Роман Еременко выставил на продажу свой дом в финском городе Вантаа. Об этом сообщает портал Iltalehti.

Финский полузащитник рассчитывает выручить за него около €1 млн. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отмечается, что площадь дома составляет 245 квадратных метров. 29-летний финский полузащитник рассчитывает выручить за него около €1 млн.

18 ноября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал Еременко на два года из-за того, что в его допинг-пробе, взятой перед матчем Лиги чемпионов с немецким «Байером» (2:2, 14 сентября 2016 года), был найден кокаин. В декабре Еременко подал апелляцию, УЕФА должен огласить решение по ней в понедельник.

Футболист перешел в ЦСКА в августе 2014 года из казанского «Рубина». В активе 29-летнего полузащитника 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
6 марта

Борзаковский: Клишиной на ЧЕ в Белграде было очень тяжело выступать без поддержки команды

Бобровский установил рекорд "Коламбуса" по победам за сезон среди вратарей

Футболист "Луча-Энергии": клуб погасил долг по зарплате перед игроками только за октябрь