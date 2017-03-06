СМИ: Еременко выставил на продажу дом в Финляндии
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Роман Еременко выставил на продажу свой дом в финском городе Вантаа. Об этом сообщает портал Iltalehti.
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Отмечается, что площадь дома составляет 245 квадратных метров. 29-летний финский полузащитник рассчитывает выручить за него около €1 млн.
18 ноября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал Еременко на два года
Футболист перешел в ЦСКА в августе 2014 года из казанского «Рубина». В активе 29-летнего полузащитника 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.
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