СМИ: Еременко выставил на продажу дом в Финляндии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отмечается, что площадь дома составляет 245 квадратных метров. 29-летний финский полузащитник рассчитывает выручить за него около €1 млн.

18 ноября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал Еременко на два года из-за того, что в его допинг-пробе, взятой перед матчем Лиги чемпионов с немецким «Байером» (2:2, 14 сентября 2016 года), был найден кокаин. В декабре Еременко подал апелляцию, УЕФА должен огласить решение по ней в понедельник.

Футболист перешел в ЦСКА в августе 2014 года из казанского «Рубина». В активе 29-летнего полузащитника 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.