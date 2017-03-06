Долги «Томи» по налогам и взносам выросли до 70 млн рублей, 30 млн погашено

Ранее генеральный директор клуба Руслан Киселев сообщал ТАСС, что «Томь» погасила всю задолженность по налогам и начала выплачивать долги по заработной плате игрокам и персоналу. «На счет ФК “Томь”, арестованный судебными приставами, поступили денежные средства в счет погашения налоговых платежей — 30 млн рублей. Сегодня сотрудники отдела по исполнению особо важных исполнительных производств полностью распределят деньги в пользу ИФНС (налоговой службы — прим. ТАСС)», — сообщили в пресс-службе приставов.

Однако, отметили в УФССП, из налоговой инспекции поступил новый исполнительный документ — о взыскании еще 14 млн рублей. «Кроме того, перечисленных 30 млн было недостаточно для погашения первой части долга, поскольку задолженность по налогам на момент проплаты составляла 32 млн рублей. Также ФК “Томь” должен был внести исполнительский сбор за неоплату задолженности в добровольный срок — 2 млн 640 тыс. рублей», — заявили в ведомстве.

Вместе с тем на днях приставам поступил исполнительный документ и о взыскании страховых взносов на сумму 22 млн рублей. «Таким образом, долг футбольного клуба вырос до 70 млн рублей, и 30 млн рублей для его погашения явно недостаточно. Напомним, что арест с арестованного административно-бытового корпуса может быть снят только после полного погашения долга», — подчеркнули в УФССП.

На прошлой неделе стало известно, что спонсор «Томи» — «Газпром нефть» — направил клубу 200 млн рублей на погашение долгов. В целом «Томь» накопила долгов за 2016 год в размере 460 млн рублей. «Томь» испытывает серьезные проблемы с финансированием, не платит зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и уже потерял во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов. Ранее за долги по налогам в 39 млн рублей приставы арестовали одно из административных зданий клуба, оно было передано для реализации, но пока не выставлено на торги.

Государственная инспекция труда в Томской области ранее оштрафовала «Томь» на 45 тыс. рублей за задолженность по зарплате, главу клуба — на 15 тыс. рублей.