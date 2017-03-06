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6 марта 2017, 10:37 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Червиченко: Судейство Безбородова — черная клякса на матче в Краснодаре

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выездную ничью красно-белых с «Краснодаром» в 18-м туре чемпионата России.

— Ваше резюме встречи.
— Матч понравился. Боевая игра, державшая в напряжении заполненные трибуны отличного стадиона… Но, к сожалению, судейство Безбородова оказалось черной кляксой на этой симпатичной картине.

— Речь идет о пенальти в ворота «Спартака»?
— Да нет, все как раз наоборот. Речь идет о 26-й минуте, когда Глушаков чуть ногу не оторвал Газинскому. Игрок «Краснодара» из-за травмы покинул поле, Денису же за это — ничего. Подобным образом Глушаков, к слову, «отличился» в игре с «Ростовом». Если бы была зеркальная ситуация и Газинский срубил спартаковца, думаю, краснодарца выгнали бы с поля. Были со стороны «Спартака» и во втором тайме фолы, которые Безбородов беспардонным образом проигнорировал.

— Безбородов — питерский арбитр, к чему ему симпатизировать красно-белым?
— Питерский — по прописке, а на деле-то он чисто спартаковский. Вспомните тот же матч «Спартака» с «Ростовом», когда он похоронил ростовчан, выдумав сначала красную карточку Кудряшову, а потом высосав из пальца две желтые карточки для Наваса.

— И все же, в чем логика?
— Логику можно отыскать. Бывает так, что не всегда земляки болеют друг за друга, конфликты у них возникают. Но то, как Безбородов тянет «Спартак», — так никто этого не делает. Когда его спрашивают, почему ты так отсудил, он отвечает: «Ну я так видел». Получается, что он так видел, а несколько миллионов лохов должны это проглатывать.

— Если абстрагироваться от судейства, «Спартак» вам понравился?
— «Спартак» понравился заряженностью на победу. Состав у них — один из лучших в стране. Но бросается в глаза, что нападение и середина у команды хороши, а вот оборона хромает, что мы и увидели в воскресенье. «Спартаку» нужен еще один серьезный защитник. Ну и Селихов бы лучше справился в воротах, чем Ребров.

Я полагал, что в этом матче они аккуратнее будут играть, но команда не отошла от своего стиля. Интрига в чемпионате сохраняется, тем интереснее будет концовка.

— Что скажете о «Краснодаре»?
— «Краснодар», на мой взгляд, сыграл неплохо, но есть в его составе игроки необученные. И не понимаю, почему Шалимов не очень занимается этим. Например, за обрезы, которые делал Подберезкин, Бердыев бы ему ноги вырвал после матча. Игрок, претендующий на попадание в сборную, не может так ошибаться. У этой команды есть и боевой дух, и желание, и напор, но она мало работает в тактическом плане. «Ростов» себе таких ошибок, как в случае со вторым голом «Спартака», не позволяет.

— Почему, на ваш взгляд, другая центральная встреча тура между ЦСКА и «Зенитом» в отличие от этой получилась столь скучной?
— Разница в подходах, составах игроков и проблемах. Проиграй армейцы, они практически выбыли бы из борьбы за Лигу чемпионов. Уступили бы питерцы, увеличился отрыв от «Спартака». Нынешний «Спартак» не может показывать такую игру, как эти две команды. Красно-белые просто не могут играть от обороны, они должны идти вперед. Как только «Спартак» останавливается, из-за отсутствия хороших защитников он сразу получает.

5.03.2017 16:30 Зрители 31250 основной раунд: 18-й тур Арена Краснодар
Краснодар 2:2 Спартак М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Игорь Шалимов Массимо Каррера
Голы
15′ Сердар Таски 35
73′ Федор Смолов 90
11 Лукас Мартинс Фернанду 3′
12 де Соуза Луиз Адриану (Р. Зобнин) 55′
Составы
Станислав Крицюк 1
Александр Мартынович 4
Кристиан Рамирес 12
Эдиналду Гомес Налду 3
Андреас Гранквист (к) 6
Вячеслав Подберезкин 11
64′ Федор Смолов 90
Роман Шишкин 30
63′ Франсиску ду Карму Вандерсон 14
Маурисио Перейра 33
70′ Виктор Классон 16
Торнике Окриашвили 70
30′ Юрий Газинский 8
Илья Жигулев 15
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
18 Илья Кутепов
35 Сердар Таски
19 Александр Самедов
47 Роман Зобнин 68′
11 Лукас Мартинс Фернанду
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 90+3′
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к) 83′ 45+2′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
5 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 5
5 Угловые 4
10 Фолы 13
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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