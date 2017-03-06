— Ваше резюме встречи.

— Матч понравился. Боевая игра, державшая в напряжении заполненные трибуны отличного стадиона… Но, к сожалению, судейство Безбородова оказалось черной кляксой на этой симпатичной картине.

— Речь идет о пенальти в ворота «Спартака»?

— Да нет, все как раз наоборот. Речь идет о 26-й минуте, когда Глушаков чуть ногу не оторвал Газинскому. Игрок «Краснодара» из-за травмы покинул поле, Денису же за это — ничего. Подобным образом Глушаков, к слову, «отличился» в игре с «Ростовом». Если бы была зеркальная ситуация и Газинский срубил спартаковца, думаю, краснодарца выгнали бы с поля. Были со стороны «Спартака» и во втором тайме фолы, которые Безбородов беспардонным образом проигнорировал.

— Безбородов — питерский арбитр, к чему ему симпатизировать красно-белым?

— Питерский — по прописке, а на деле-то он чисто спартаковский. Вспомните тот же матч «Спартака» с «Ростовом», когда он похоронил ростовчан, выдумав сначала красную карточку Кудряшову, а потом высосав из пальца две желтые карточки для Наваса.

— И все же, в чем логика?

— Логику можно отыскать. Бывает так, что не всегда земляки болеют друг за друга, конфликты у них возникают. Но то, как Безбородов тянет «Спартак», — так никто этого не делает. Когда его спрашивают, почему ты так отсудил, он отвечает: «Ну я так видел». Получается, что он так видел, а несколько миллионов лохов должны это проглатывать.

— Если абстрагироваться от судейства, «Спартак» вам понравился?

— «Спартак» понравился заряженностью на победу. Состав у них — один из лучших в стране. Но бросается в глаза, что нападение и середина у команды хороши, а вот оборона хромает, что мы и увидели в воскресенье. «Спартаку» нужен еще один серьезный защитник. Ну и Селихов бы лучше справился в воротах, чем Ребров.

Я полагал, что в этом матче они аккуратнее будут играть, но команда не отошла от своего стиля. Интрига в чемпионате сохраняется, тем интереснее будет концовка.

— Что скажете о «Краснодаре»?

— «Краснодар», на мой взгляд, сыграл неплохо, но есть в его составе игроки необученные. И не понимаю, почему Шалимов не очень занимается этим. Например, за обрезы, которые делал Подберезкин, Бердыев бы ему ноги вырвал после матча. Игрок, претендующий на попадание в сборную, не может так ошибаться. У этой команды есть и боевой дух, и желание, и напор, но она мало работает в тактическом плане. «Ростов» себе таких ошибок, как в случае со вторым голом «Спартака», не позволяет.