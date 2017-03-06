Нехватка мозгов. 5 мыслей о тактике «Краснодара» и «Спартака»

«Спартак» испытал обновлённую модель прессинга

Три года назад главный тактический гик Германии Ральф Рангник, назначенный спортивным директором «пластикового» энергетика из Лейпцига, объяснял философию игры команды своей философией: «Наш предпочтительный стиль — агрессивная игра форвардов без мяча и прессинг. Целью работы является создание команды без солистов». Только в такой команде целый сезон в стартовом составе может начинать Юссуф Поульсен — датский нападающий «РБ Лейпциг» забил лишь однажды, меньше, чем оба основных центральных защитника команды, но его умение цепляться за мячи, скидывать их на партнёров и прессинговать для Рангника важнее, чем голы.



В Краснодаре не у одного меня сложилось впечатление, что Массимо Каррера зимой вдохновлялся стилем «Лейпцига». В игре «Спартака», и без того прессинговавшего лучше всех в Премьер-Лиге, появились новые немецкие нотки:



1. Видоизменённая схема и ставка на забросы. «Спартак» и осенью по ходу матчей использовал расстановку 4−4−2, где одним из нападающих был Промес, другой номинальный вингер, Зобнин, отходил при владении мячом в глубину, а фланги оставались за Комбаровым и Ещенко. В Краснодаре красно-белые играли в похожем стиле, только без ложных цифр и перестановок. Зе Луиш и Луис Адриано внезапно составили пару нападающих, а Зе стал спартаковским Поульсеном: африканца закидывали длинными передачами, он выиграл 8 из 11 верховых мячей и старался делать скидки в зону, куда, по идее, должен врываться Адриано. Правда, над взаимопониманием двум нападающим нужно много работать.

Игра форвардов «Спартака» в прессинге пока вызывает вопросы — например, в середине первого тайма был показательный эпизод, где в давление бодро пошёл Фернандо, а Зе Луиш опустился страховать бразильца — но были и моменты, где включения нападающих помогали завладеть мячом. Во втором тайме рывка Луиса Адриано в прессинге хватило, чтобы защитник «Краснодара» Мартынович занервничал и допустил технический брак.

2. «Спартак» применяет контрпрессинг, очень похожий на лейпцигский: сразу после потери футболисты атаки играют по мячу, параллельным курсом на мяч бежит кто-то из глубины, защитник или опорный хавбек. На скриншоте Ещенко и Самедов специально продублированы, а их вторые позиции взяты из ситуации за 4 секунды до момента: Ещенко пытался накрыть у штрафной Жигулёва, отбирая потерянный собой же мяч, Самедов включился в прессинг в момент передачи воспитанника «Краснодара» вперёд, параллельным курсом пошёл Фернандо. На противоположном фланге помогал организовывать контрпрессинг и Кутепов.

3. «Спартак» тоже активно применяет фланговые ловушки и старается загнать соперника на край. Момент на скриншоте выше — не единственный, где Вячеслав Подберёзкин оказывался в окружении троих соперников. Максимум, что могла придумать краснодарская светлая голова — отдать назад или пробить в ногу сопернику, надеясь на аут. Неудивительно, что самые яркие моменты с участием 11-го номера «Краснодара» случались, когда Подберёзкин оставался без тройной опеки или смещался ближе к центру.

Самедов получил новую старую роль

На самом деле Массимо Каррера не предложил ничего нового, любовь Александра Самедова к игре в центральной оси была очевидна ещё три сезона назад. В бронзовом «Локомотиве» Леонид Кучук не стал привязывать Самедова к флангу и превращать в пушку для подач, как было в «Динамо» и «Локомотиве» Божовича, а давал игроку смещаться к центру, насыщать зону, открывать фланг для подключений Шишкина или Янбаева. Эффект был предсказуемым — Самедов часто получал мяч в центре, делал намного больше передач, чем коллеги с противоположного фланга, и делал лучше любого крайнего защитника. В редакции накануне тура мы обсуждали игру Романа Шишкина, я напирал на его качественные действия при Игоре Черевченко, коллега — на проигранную конкуренцию у Юрия Сёмина, и оба по-своему правы: прошлогоднего Шишкина делал ярче именно Самедов, в этом сезоне их связку чаще разбивали.



Против «Краснодара» новичок красно-белых играл с тем же посылом, что стало ясно уже на 2-й минуте — именно Самедов заработал штрафной, с которого забил Фернандо. Всю атаку Александр провёл в центральной оси — сначала получил мяч от Фернандо в «зоне 14» и попытался сделать «черпачок» в касание, затем выиграл подбор у Виктора Классона и вынудил нарушить правила. Любопытно, что подобный манёвр явно задумывал и Игорь Шалимов — Классон часто смещался в центр как при позиционных атаках «Спартака», играя персонально по Самедову, так и под начало атак «Краснодара», помогая вылавливать мяч в центральном круге Смолову. Однако ход Карреры дал результат.

На скриншотах ниже — традиционный арсенал Александра Самедова в матче с «Краснодаром»: ждать мяча у центрального круга, ловить передачи из глубины на одном из полуфлангов, смещаться в полуфланг и открывать фланг защитнику (неважно, Ещенко или Комбарову), резко уходить с края в свободный центр. Тактическое решение Карреры имеет право на жизнь — Самедов раздал 13 передач из полуфланговых зон, 10 из центральной, заработал голевой штрафной и развязал руки крайним защитникам, как уже половину сезона Комбарову помогал Роман Зобнин. Только если Зобнин был нацелен преимущественно на разрушение, Самедов — более атакующий игрок, и интересно, как Каррера поступит с Александром, когда в состав вернётся Квинси Промес.

Проблемы «Краснодара» в центре ослабили игру Гранквиста

Гранквист — главная жертва матча: из-за проблем в центре поля он вынужден был затыкать дыры, прерывать атаки как можно выше, срывать контратаки «Спартака», но вместо этого постоянно оказывался отыгранным. Момент на скриншоте ниже — показательный: Смолов потерял мяч под прессингом, Жигулёв и Подберёзкин оказались отрезаны за линией мяча, Гранквист выбежал из своей зоны срывать контратаку, но умница Фернандо одним пасом убрал и шведа, и Романа Шишкина, вынужденного бежать и смотреть в спину Зе Луишу.

Гранквист — ведущий защитник «Краснодара», всегда поднимающийся выше и старающийся заранее прочитать такие ситуации, но «Спартак» осознанно сделал ставку на давление именно через его зону, стараясь вытащить Андреаса и закинуть мяч в свободную зону. На этой ставке было построено взаимопонимание Зе Луиша и Адриано — Зе боролся за «воздух» и скидывал в зону, откуда прибегал Гранквист. Важно, что капитан «Краснодара» этому не препятствовал: Гранквист выиграл всего 44% верховых единоборств — из «быков» хуже цифры только у небольшого Вандерсона.



Не стоит забывать, что и гол Луиса Адриано вытек из краснодарского «принципа домино». Фернандо перехватил мяч в центральном круге, отдал на Адриано, Гранквист вылетел на бразильца, но не смог отобрать мяч и открыл свою зону, куда и вбежал новичок «Спартака». Вероятно, причина здесь в отсутствии ключевого опорника, Шарля Каборе — Шишкин, на чьи плечи должны ложиться отборы в таких ситуациях, ошибался с выбором позиции и был пассивен.

Подберёзкин — самый прогрессирующий игрок «Краснодара»

Переходя в «Краснодар», Вячеслав Подберёзкин восхищался стилем игры команды, называл её детской мечтой и радовался, что пасы пятками в «Краснодаре» приветствуются. Однако если Подберёзкин и делал такие передачи, то лишь на тренировках. Его адаптация протекала сложно — Вячеслав играл, во-первых, мало, во-вторых, без особой инициативы, чаще выбирая самый простой вариант паса ближнему.



Возможно, впечатление о Подберёзкине ложное, и после восстановления ведущих игроков, а также набора формы Перейрой молодой игрок присядет на скамейку. Однако вчерашний «Краснодар» делал интереснее именно Подберёзкин. При прессинге он поднимался на одну линию со Смоловым, пытался играть по Фернандо или Глушакову, при начале атак — уходить на фланг и избавляться от красно-белых прессинг-ловушек, в позиционном наступлении — либо насыщать центр, либо уходить направо, давая свободу Вандерсону.



Подберёзкин — лучший игрок «Краснодара» из атакующей шестёрки по количеству передач (57; лучший во всей команде, как ни удивительно, Мартынович) и ключевых передач (сделал всего 2 по версии Whoscored, но тут важно, что остальные игроки «быков» сделали на всех лишь 1 ключевой пас). Но главное — Подберёзкин играет куда более раскованно, чем раньше. В самом начале второго тайма остроумным пасом пяткой Подберёзкин отрезал Кутепова и организовал для Смолова атаку 2 в 3 — кто же виноват, что Фёдор затянул с принятием решения и охотно упал. Потом была умная передача-закидушка с фланга на Вандерсона. В таких моментах и формируется образ игрока, который, судя по свежим впечатлениям, готов стать ключевым для «Краснодара».

Каррера принял неудачные решения по ходу матча

Возможно, критики за влияние на игру команды по ходу матча заслуживает Игорь Шалимов, сделавший все замены слишком рано, к 71-й минуте, и не подстраховавшийся на случай травмы. «Краснодар» после второго гола был готов додавить соперника, после ухода Смолова — вынужден был рыдать и отбиваться, но просчитать такую ситуацию при счёте 1:2 было сложно. Понять Массимо Карреру намного сложнее.



Целый час игры «Краснодар» из-за переломанного центра поля действовал с сочетанием полузащиты Шишкин — Жигулёв — Подберёзкин, и для «Спартака» с его-то возможностями здесь был зарыт ключ к потенциальному успеху. Однако по ходу второго тайма «Спартак» практически отказался от попыток взломать центр, а потом и Каррера не стал добавлять в свою середину поля больше мозгов — хотя мог бы выпустить Ивелина Попова, чтобы пытаться что-то придумать умным пасом из глубины.



Вместо этого тренер «Спартака» сделал непонятную замену — почему он убрал Глушакова, главного вдохновителя красно-белых в трудных ситуациях, выпустил Мельгарехо, перевёл игрока с любовью к левому краю направо и не стал менять их краями с Самедовым? Слишком много вопросов. Ах да, ещё и рисунок игры «Спартака» вместо мозгового штурма превратился в банальный навал через однотипные фланговые подачи и максимальное насыщение штрафной площадки — типичная атака на скриншоте ниже. Понятно, что с Зе Луишем и Адриано красно-белые готовы доминировать в воздухе, но не против «Краснодара», у которого есть рослые Гранквист, Налдо и Мартынович.