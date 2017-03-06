«Анжи» сыграет с «Рубином» в заключительном матче 18-го тура РФПЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Хозяева в зимнее межсезонье потеряли почти всех игроков основного состава, главного тренера чеха Павела Врбу и, что самое главное, финансирование от Сулеймана Керимова. «Анжи» возглавил 50-летний специалист Александр Григорян, который ранее успешно работал с женскими командами и в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Под его руководством махачкалинцы успели вылететь из розыгрыша Кубка России, в четвертьфинале проиграв «Уфе».

Новый «Анжи» — это команда, собранная из арендованных футболистов и игроков ФНЛ, многие из которых получили очередной шанс проявить себя в премьер-лиге. Как и тренер- дебютант РФПЛ Григорян, способный создать прежде всего неравнодушный коллектив. «Анжи» лишь на пять очков оторвался от зоны переходных матчей, перед футболистами стоит задача сохранить место в элите.

«Рубин» зимой обошелся без новичков

«Рубин» занимает 10-е место, лишь на три очка опережая «Анжи», однако потенциал волжан позволяет им бороться за путевку в Лигу Европы. К тому же подопечные Хави Грасии, в отличие от «Анжи», в кубковый полуфинал вышли, не без труда, но обыграв представителя ФНЛ «Сибирь».

В отличие от «Анжи» «Рубин» зимой не приобрел ни одного нового футболиста — команда серьезно укомплектовалась летом. Казанцы даже позволили себе отдать многих игроков в аренду, в частности, голкипер Александр Фильцов и полузащитник Максим Батов отправились в «Анжи».

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 18, 6.03.2017, 19:30 -:- Анжи Рубин

Матч пройдет на «Анжи-Арене», начало — 19:30 мск. Главным арбитром назначен Алексей Еськов из Москвы. Дисквалифицированы защитник «Анжи» Аслан Дудиев и его казанский коллега по амплуа Эльмир Набиуллин.

18-й тур стартовал в пятницу, когда «Томь» проиграла «Ростову» — 0:6. В субботу «Оренбург» победил «Арсенал» (3:0), а ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью (0:0). В воскресенье «Урал» обыграл «Томь» (1:0), «Крылья Советов» уступили «Локомотиву» (0:3), «Краснодар» сыграл вничью со «Спартаком» (2:2), а «Терек» потерпел поражение от «Уфы» (0:1).

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России по футболу лидирует «Спартак» — 41 очко. 36 очков имеет «Зенит», 33 — ЦСКА.