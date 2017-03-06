«Спартак» вдвое повысит зарплату Массимо Карреры

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Лидер чемпионата России по футболу — столичный «Спартак» намерен продлить соглашение с главным тренером команды Массимо Каррерой. По информации «Известий», стороны уже приступили к обсуждению условий пролонгации контракта и даже достигли принципиального согласия о подписании документа. Заключительный этап переговоров планируется провести по окончании нынешнего сезона.

Руководство «Спартака» готово заключить с Каррерой долгосрочный контракт и существенно повысить зарплату 52-летнего специалиста вне зависимости от итогового места красно-белых в чемпионате России. Как сообщил источник «Известий в московском клубе, согласно новому договору ежегодный оклад итальянского специалиста может составить порядка €3 млн без учета бонусов и премиальных. Отметим, что по условиям нынешнего контракта, срок действия которого истекает летом 2018 года, Каррера получает в два раза меньше — около €1,5 млн за сезон.

— В «Спартаке» все — от футболистов до высшего руководства — удовлетворены работой Массимо Карреры на посту главного тренера, — рассказал источник «Известий.

По данным собеседника, клуб уже сейчас готов продлить контракт с Каррерой на более выгодных условиях. Речь идет о повышении ежегодного оклада специалиста до €2,5-€3 млн, а также об увеличении бонусной части договора.

По данным источника, этот вопрос обсуждался, в частности, во время визита руководства красно-белых в Испанию, где команда проводила заключительный тренировочный сбор перед возобновлением чемпионата. Однако по просьбе самого специалиста переговоры были отложены до лета.

Официальные представители «Спартака» воздержались от комментариев, однако желание красно-белых продлить контракт со специалистом выглядит вполне логичным: под руководством итальянца команда проводит отличный сезон, демонстрируя яркую игру практически в каждом матче. Кроме того, Каррере удается поддерживать в коллективе прекрасную атмосферу — мало у кого из предыдущих тренеров «Спартака» получалось сохранять благоприятный микроклимат в команде и иметь хорошие рабочие отношения практически со всеми футболистами.

Бывший футболист «Спартака и сборной России Александр Мостовой считает оправданным решение красно-белых продлить контракт с итальянским специалистом.

Цитата Александр Мостовой — Под руководством Массимо Карреры "Спартак" действительно преобразился. Во-первых, красно-белые показывают хороший зрелищный футбол, во-вторых, в коллективе царит прекрасная атмосфера, ну и в-третьих, всё это в совокупности приносит результат. Москвичи лидируют в чемпионате России, имеют неплохой отрыв от ближайших преследователей, и есть такое ощущение, что сбавлять обороты спартаковцы не намерены. Всё это — заслуга Массимо Карреры, который прекрасно справляется со своей работой. Клубу действительно пора задуматься о продлении контракта со специалистом. Ничего удивительного нет и в том, что финансовые условия нового договора станут более выгодными для итальянца — он этого заслужил.

Напомним, до приглашения в московский клуб Массимо Каррера работал помощником именитого тренера Антонио Конте в ФК «Ювентус» и сборной Италии. К тренерскому штабу «Спартака» Каррера присоединился в качестве помощника Дмитрия Аленичева 13 июля 2016 года — во время учебно-тренировочного предсезонного сбора команды, проходившего в Германии. Уже 5 августа после поражения от кипрского АЕК (0:1), вылета из Лиги Европы на стадии третьего квалификационного раунда и отставки Аленичева Каррера стал исполняющим обязанности наставника красно-белых. А 17 августа решением совета директоров клуба итальянец был официально представлен в должности главного тренера «Спартака». Контракт со специалистом был подписан на два года.