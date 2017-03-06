«Спартак» вдвое повысит зарплату Массимо Карреры
Новый контракт итальянского специалиста с московским клубом будет заключен по окончании сезона.
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Лидер чемпионата России по футболу — столичный «Спартак» намерен продлить соглашение с главным тренером команды Массимо Каррерой. По информации «Известий», стороны уже приступили к обсуждению условий пролонгации контракта и даже достигли принципиального согласия о подписании документа. Заключительный этап переговоров планируется провести по окончании нынешнего сезона.
Руководство «Спартака» готово заключить с Каррерой долгосрочный контракт и существенно повысить зарплату 52-летнего специалиста вне зависимости от итогового места
— В «Спартаке» все — от футболистов до высшего руководства — удовлетворены работой Массимо Карреры на посту главного тренера, — рассказал источник «Известий.
По данным собеседника, клуб уже сейчас готов продлить контракт с Каррерой на более выгодных условиях. Речь идет о повышении ежегодного оклада специалиста до €2,5-€3 млн, а также об увеличении бонусной части договора.
По данным источника, этот вопрос обсуждался, в частности, во время визита руководства
Официальные представители «Спартака» воздержались от комментариев, однако желание
Бывший футболист «Спартака и сборной России Александр Мостовой считает оправданным решение
Напомним, до приглашения в московский клуб Массимо Каррера работал помощником именитого тренера Антонио Конте в ФК «Ювентус» и сборной Италии. К тренерскому штабу «Спартака» Каррера присоединился в качестве помощника Дмитрия Аленичева 13 июля 2016 года — во время
После 17 туров в российской
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