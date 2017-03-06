В Краснодаре погиб болельщик «Спартака». Подробности трагедии

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БОЛЕЛЬЩИК ПОПАЛ ПОД ТРОЛЛЕЙБУС

20-летний болельщик «Спартака» из Ставрополя погиб в Краснодаре сразу после матча 18-го тура чемпионата России, в котором столичный клуб сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2).

Поклонник красно-белых переходил дорогу недалеко от стадиона и попал под троллейбус. От полученных травм он скончался на месте.

ПОЛИЦИЯ УСТАНАВЛИВАЕТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СМЕРТИ ПОКЛОННИКА КРАСНО-БЕЛЫХ

Полиция устанавливает обстоятельства и причины происшествия. Как информирует издание Юга.ру, трагедия произошла около 19.10. Молодой человек выбежал на дорогу и попал под троллейбус, который ехал со стороны улицы 40 лет Победы в сторону Школьной. Несчастье произошло на глазах у его отца и брата-близнеца.

СПАРТАКОВСКИЕ ФАНАТЫ РЕШАЮТ, КАК ПОМОЧЬ СЕМЬЕ ПОГИБШЕГО

Известный болельщик «Спартака» Амир Хуслютдинов, он же Профессор, рассказал о подробностях смерти поклонника красно-белых.

— Парня сбило после матча, — сказал Хуслютдинов. — Скорая долго не ехала, потом приехало сразу две. Ничего не получалось, но когда уезжали, вроде задышал. А потом все… Завтра будем решать, как помочь семье. Они из Ставрополя. Рядом был отец. Ему сразу стало плохо. Не должны родители хоронить своих детей….