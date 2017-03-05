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5 марта 2017, 23:34 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Валерий Шмаров: «Спартаку» не позволил выиграть Безбородов

Бывший нападающий красно-белых, двукратный чемпион СССР — о битве в Краснодаре, работе арбитра и дебюте Луиза Адриану.

Бывший нападающий <nobr>красно-белых </nobr>— о битве в Краснодаре. Увеличить
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— Встреча в Краснодаре понравилась больше, чем другой центральный матч тура — ЦСКА — «Зенит»?

— Намного! Дело даже не в четырех голах. Просто в Краснодаре сошлись две играющие команды. Поэтому футбол получился живее, интереснее, эмоциональнее. 90 минут пролетели на одном дыхании. О противостоянии ЦСКА с «Зенитом» этого не скажешь.

— Когда за час до стартового свистка договаривались об интервью, вы обронили: «Уверен, “Спартак” победит — 2:0 или 2:1. Но два забьет, это точно!». С количеством голов в ворота «Краснодара» не ошиблись…

— Я бы и счет угадал, если бы не судейство. Это же бесплатный цирк! «Сплавконтора»! Как на такой матч могли назначить арбитра из Санкт-Петербурга?! Именно Безбородов не позволил выиграть «Спартаку».

— Вы о пенальти?

— Конечно! Его близко не было! Это Гранквист нарушил правила! Выставил ногу и прыгнул сзади в Комбарова, который находился ближе к мячу. Странно, что в элементарной ситуации опытный судья допустил ошибку. Кстати, похожий эпизод уже имел место в Краснодаре в прошлом году — тогда в конце матча смешной пенальти дали в ворота «Ростова». И вот история повторилась….

— А на Смолове 11-метровый был?

— Нет. Тут Безбородов четко разобрался. Разглядел, что в борьбе за мяч форвард сам сфолил — схватил за руку Кутепова и потянул на себя. Зато парочка опасных штрафных в пользу хозяев вызывает вопросы. Возможно, «Спартак» и не наиграл на победу. Но «Краснодар» на ничью — тем более.

— Отсутствие Боккетти удивило?

— Нет. В распоряжении Карреры три равноценных центральных защитника. Раз сделал выбор в пользу Таски и Кутепова, значит, на данный момент они лучше готовы. Хотя два пропущенных мяча говорят о том, что в обороне не все в порядке. Посмотрим, что будет в следующем матче. Еще ведь у Джикии дисквалификация закончилась.

— Как вам дебют Луиза Адриану?

— Пусть выглядел не слишком ярко, но без гола с поля не ушел — а для нападающего это главное. Он и на сборах регулярно забивал. С точки зрения командных взаимодействий пока есть шероховатости, но я уверен, что Луиз Адриану спартаковскую атаку усилит. Парень опытный, мастеровитый, играет с огромным желанием.

— А Самедов?

— Ждал от него большего. В целом смотрелся неплохо, старался, но все понимают, что Самедов может выглядеть гораздо сильнее. Не сомневаюсь, что еще прибавит.

— Промеса не хватало?

— В этот раз отряд не заметил потери бойца.

— В следующем туре голландец наверняка появится в стартовом составе. Кто же сядет в запас?

— Понятия не имею. Ответ на этот вопрос знает только Каррера. Но мне бы хотелось, чтоб «Спартак» продолжил выставлять двоих нападающих. Был очень рад, когда в Краснодаре увидел в основе и Луиза Адриану, и Зе Луиша. Стало ясно — гости не собираются отбиваться. Теперь дома ждет матч с «Анжи». Думаю, Промес вернется в основу. Он лидер команды, способен сотворить гол из ничего. А против такого соперника можно и в три форварда выйти.

— После травмы Смолова концовку «Краснодар» проводил вдесятером. Чего не хватило «Спартаку», чтобы дожать соперника?

— Я удивился, что последние минуты «Спартак» катал мяч и не оказывал серьезного давления на ворота Крицюка. То ли боялся нарваться на контратаку, то ли силенок не хватило.

— У красно-белых просматривается чемпионская игра?

— Честно? Пока нет. Но мне понравилось, что в этой встрече ребята бились от ножа, по самоотдаче ни один футболист не заслуживает претензий. Если «Спартак» каждый матч проведет с таким настроем, его точно никто не догонит.

— А как оцениваете шансы «Краснодара» в противостоянии с «Сельтой»?

— В команде много травмированных, плюс теперь Смолова с Газинским потеряли. Равноценной замены им нет — как и Каборе, важной фигуре в центре поля. Выступать на два фронта короткой обоймой очень тяжело. Но будем надеяться на лучшее. Что нам еще остается?

5.03.2017 16:30 Зрители 31250 основной раунд: 18-й тур Арена Краснодар
Краснодар 2:2 Спартак М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Игорь Шалимов Массимо Каррера
Голы
15′ Сердар Таски 35
73′ Федор Смолов 90
11 Лукас Мартинс Фернанду 3′
12 де Соуза Луиз Адриану (Р. Зобнин) 55′
Составы
Станислав Крицюк 1
Александр Мартынович 4
Кристиан Рамирес 12
Эдиналду Гомес Налду 3
Андреас Гранквист (к) 6
Вячеслав Подберезкин 11
64′ Федор Смолов 90
Роман Шишкин 30
63′ Франсиску ду Карму Вандерсон 14
Маурисио Перейра 33
70′ Виктор Классон 16
Торнике Окриашвили 70
30′ Юрий Газинский 8
Илья Жигулев 15
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
18 Илья Кутепов
35 Сердар Таски
19 Александр Самедов
47 Роман Зобнин 68′
11 Лукас Мартинс Фернанду
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 90+3′
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к) 83′ 45+2′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
5 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 5
5 Угловые 4
10 Фолы 13
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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