Валерий Шмаров: «Спартаку» не позволил выиграть Безбородов

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— Встреча в Краснодаре понравилась больше, чем другой центральный матч тура — ЦСКА — «Зенит»?

— Намного! Дело даже не в четырех голах. Просто в Краснодаре сошлись две играющие команды. Поэтому футбол получился живее, интереснее, эмоциональнее. 90 минут пролетели на одном дыхании. О противостоянии ЦСКА с «Зенитом» этого не скажешь.

— Когда за час до стартового свистка договаривались об интервью, вы обронили: «Уверен, “Спартак” победит — 2:0 или 2:1. Но два забьет, это точно!». С количеством голов в ворота «Краснодара» не ошиблись…

— Я бы и счет угадал, если бы не судейство. Это же бесплатный цирк! «Сплавконтора»! Как на такой матч могли назначить арбитра из Санкт-Петербурга?! Именно Безбородов не позволил выиграть «Спартаку».

— Вы о пенальти?

— Конечно! Его близко не было! Это Гранквист нарушил правила! Выставил ногу и прыгнул сзади в Комбарова, который находился ближе к мячу. Странно, что в элементарной ситуации опытный судья допустил ошибку. Кстати, похожий эпизод уже имел место в Краснодаре в прошлом году — тогда в конце матча смешной пенальти дали в ворота «Ростова». И вот история повторилась….

— А на Смолове 11-метровый был?

— Нет. Тут Безбородов четко разобрался. Разглядел, что в борьбе за мяч форвард сам сфолил — схватил за руку Кутепова и потянул на себя. Зато парочка опасных штрафных в пользу хозяев вызывает вопросы. Возможно, «Спартак» и не наиграл на победу. Но «Краснодар» на ничью — тем более.

— Отсутствие Боккетти удивило?

— Нет. В распоряжении Карреры три равноценных центральных защитника. Раз сделал выбор в пользу Таски и Кутепова, значит, на данный момент они лучше готовы. Хотя два пропущенных мяча говорят о том, что в обороне не все в порядке. Посмотрим, что будет в следующем матче. Еще ведь у Джикии дисквалификация закончилась.

— Как вам дебют Луиза Адриану?

— Пусть выглядел не слишком ярко, но без гола с поля не ушел — а для нападающего это главное. Он и на сборах регулярно забивал. С точки зрения командных взаимодействий пока есть шероховатости, но я уверен, что Луиз Адриану спартаковскую атаку усилит. Парень опытный, мастеровитый, играет с огромным желанием.

— А Самедов?

— Ждал от него большего. В целом смотрелся неплохо, старался, но все понимают, что Самедов может выглядеть гораздо сильнее. Не сомневаюсь, что еще прибавит.

— Промеса не хватало?

— В этот раз отряд не заметил потери бойца.

— В следующем туре голландец наверняка появится в стартовом составе. Кто же сядет в запас?

— Понятия не имею. Ответ на этот вопрос знает только Каррера. Но мне бы хотелось, чтоб «Спартак» продолжил выставлять двоих нападающих. Был очень рад, когда в Краснодаре увидел в основе и Луиза Адриану, и Зе Луиша. Стало ясно — гости не собираются отбиваться. Теперь дома ждет матч с «Анжи». Думаю, Промес вернется в основу. Он лидер команды, способен сотворить гол из ничего. А против такого соперника можно и в три форварда выйти.

— После травмы Смолова концовку «Краснодар» проводил вдесятером. Чего не хватило «Спартаку», чтобы дожать соперника?

— Я удивился, что последние минуты «Спартак» катал мяч и не оказывал серьезного давления на ворота Крицюка. То ли боялся нарваться на контратаку, то ли силенок не хватило.

— У красно-белых просматривается чемпионская игра?

— Честно? Пока нет. Но мне понравилось, что в этой встрече ребята бились от ножа, по самоотдаче ни один футболист не заслуживает претензий. Если «Спартак» каждый матч проведет с таким настроем, его точно никто не догонит.

— А как оцениваете шансы «Краснодара» в противостоянии с «Сельтой»?

— В команде много травмированных, плюс теперь Смолова с Газинским потеряли. Равноценной замены им нет — как и Каборе, важной фигуре в центре поля. Выступать на два фронта короткой обоймой очень тяжело. Но будем надеяться на лучшее. Что нам еще остается?