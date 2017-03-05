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5 марта 2017, 22:31 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Семак ударил «Терек» «пыльным мешком»

Сергей Семак, начавший работу в качестве главного тренера «Уфы» с выигрыша в Кубке России, стартовал с победы и в чемпионате. В свою очередь, вратарь Александр Беленов в первом же матче за уфимцев отразил пенальти.

Уфа победила в Грозном. Увеличить
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Кому-то покажется странным, но это была встреча двух претендентов на путевку в Лигу Европы. По крайней мере формально. «Терек» закончил осеннюю программу на 4-й строчке, «Уфа» — на 8-й при отставании от грозненцев лишь на три очка. Разве это не кандидаты в Европу?

Вместе с тем в уме приходится держать, что матч 18-го тура стал для клуба из Чеченской Республики уже 11-м в чемпионате, проведенным на своем поле, и что на финише календарь уготовил ему «минное поле» из четырех подряд выездных игр, в том числе с «Зенитом» и «Спартаком». Потому, чтобы осуществить розовую еврокубковую мечту, грозненцам, помимо всего прочего, нужно будет в мае серьезно поработать саперами — и не подорваться.

Осознать в роли соискателя европутевки через чемпионат «Уфу», аутсайдера двух предыдущих сезонов, право, еще сложнее. Для этого все-таки требуется немалое воображение и решительное преодоление стереотипов. Иное дело — блицтурнир по имени Кубок. В нем всякое случается. В первый день марта команда, которую принял Сергей Семак, одолев «Анжи», пробилась в полуфинал. А ранее, 26 октября, в 1/8 финала она выбила другой клуб с Кавказа — «Терек» (1:1, пенальти — 4:3). Причем случилось это на «Ахмат Арене».

«Уфа» вообще очень успешно выступала осенью на чужих полях, где одержала пять из семи своих побед в первенстве, и это ее своеобразие побуждало к сомнениям: «А такой ли уж “Терек” очевидный фаворит, пусть матч проходит в Грозном?».

По сравнению с кубковым матчем Семак произвел в стартовом составе только одну замену. Позицию в воротах занял не Шелия, а перешедший из «Анжи» Беленов, который не играл против своего недавнего клуба и теперь дебютировал в составе «Уфы». И уже на первых минутах опытный вратарь чуть-чуть не допустил роковую ошибку, неуверенно отбив перед собой мяч, пущенный из-за пределов штрафной площади Беришей, его недавним партнером в махачкалинской команде. Но чуть-чуть, как известно, не считается.

Косовар и другой новичок «Терека» Оздоев, с ходу заменивший заболевшего Иванова, были самыми заметными у хозяев, которые с первых минут повели основательное наступление широким фронтом на позиции соперника. После подачи Оздоева со штрафного Анхель на 28-й минуте кивком головы направил мяч в штангу. Выгодный момент не использовал незадолго до перерыва Балай, пытавшийся дослать в ворота мяч, парированный Беленовым.

«Уфа» демонстрировала разве что верность стилистике игры четко от обороны и ее построению с тремя футболистами в центре. И это несмотря на замену главного тренера, уход столпа обороны Васина и присутствие на поле новых игроков: Пуцко, Карпа, а также вернувшегося в команду после полугодичного перерыва Пауревича. Угроз воротам Городова в первом тайме совсем не возникало.

Развязка могла наступить в начале второго тайма, когда Карп отпустил от себя мяч в своей штрафной площади, после чего в борьбе с ним упал Роши. Карасев назначил вызвавший споры 11-метровый. Балай, однако, не смог переиграть Беленова, отразившего уже четвертый пенальти в текущем чемпионате!

Впоследствии хозяева по-прежнему намного больше контролировали мяч, владели несомненным преимуществом, но, несмотря на горячую поддержку публики, их атаки потеряли в остроте. Зато «Уфа», не создавшая за 80 минут у ворот Городова, ни одного опасного момента, устроила свой коронный номер в матчах с фаворитами — гол, вроде бы противоречащий характеру игры, эдакий удар пыльным мешком из-за угла. После подачи Стоцкого с фланга Игбун опередил Анхеля и в падении головой отправил мяч в цель мимо оказавшегося в полупозиции вратаря.

Отыграться «Терек» не сумел, и в итоге клуб из Башкортостана одержал восьмую победу в первенстве и седьмую — с фирменным счетом 1:0.

5.03.2017 19:00 Зрители 17753 основной раунд: 18-й тур Ахмат Арена
Терек 0:1 Уфа
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Рашид Рахимов Сергей Семак
Голы
44 Силвестр Игбун (Д. Стоцкий, В. Кротов) 82′
Нереализованные пенальти
55′ Б. Балай 18
Составы
Евгений Городов 16
Ризван Уциев (к) 40
Милад Мохаммади 13
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
Бернард Бериша 77
Магомед Оздоев 27
Беким Балай 18
Далер Кузяев 14
84′ Одисе Роши 21
Магомед Митришев 95
82′ Факундо Пирис 23
Аблай Мбенг 17
31 Александр Беленов
45 Александр Пуцко
33 Александр Сухов
3 Павел Аликин (к)
93 Кэтэлин Карп
39 Дмитрий Стоцкий
17 Дмитрий Живоглядов
19 Иван Пауревич 45′
44 Силвестр Игбун
7 Дмитрий Сысуев 60′ 20′
57 Вячеслав Кротов 90′
87 Игорь Безденежных
13 Азамат Засеев 68′
60 Владимир Зубарев
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 5
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 3
12 Фолы 13
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
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