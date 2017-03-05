Семак ударил «Терек» «пыльным мешком»

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Кому-то покажется странным, но это была встреча двух претендентов на путевку в Лигу Европы. По крайней мере формально. «Терек» закончил осеннюю программу на 4-й строчке, «Уфа» — на 8-й при отставании от грозненцев лишь на три очка. Разве это не кандидаты в Европу?

Вместе с тем в уме приходится держать, что матч 18-го тура стал для клуба из Чеченской Республики уже 11-м в чемпионате, проведенным на своем поле, и что на финише календарь уготовил ему «минное поле» из четырех подряд выездных игр, в том числе с «Зенитом» и «Спартаком». Потому, чтобы осуществить розовую еврокубковую мечту, грозненцам, помимо всего прочего, нужно будет в мае серьезно поработать саперами — и не подорваться.

Осознать в роли соискателя европутевки через чемпионат «Уфу», аутсайдера двух предыдущих сезонов, право, еще сложнее. Для этого все-таки требуется немалое воображение и решительное преодоление стереотипов. Иное дело — блицтурнир по имени Кубок. В нем всякое случается. В первый день марта команда, которую принял Сергей Семак, одолев «Анжи», пробилась в полуфинал. А ранее, 26 октября, в 1/8 финала она выбила другой клуб с Кавказа — «Терек» (1:1, пенальти — 4:3). Причем случилось это на «Ахмат Арене».

«Уфа» вообще очень успешно выступала осенью на чужих полях, где одержала пять из семи своих побед в первенстве, и это ее своеобразие побуждало к сомнениям: «А такой ли уж “Терек” очевидный фаворит, пусть матч проходит в Грозном?».

По сравнению с кубковым матчем Семак произвел в стартовом составе только одну замену. Позицию в воротах занял не Шелия, а перешедший из «Анжи» Беленов, который не играл против своего недавнего клуба и теперь дебютировал в составе «Уфы». И уже на первых минутах опытный вратарь чуть-чуть не допустил роковую ошибку, неуверенно отбив перед собой мяч, пущенный из-за пределов штрафной площади Беришей, его недавним партнером в махачкалинской команде. Но чуть-чуть, как известно, не считается.

Косовар и другой новичок «Терека» Оздоев, с ходу заменивший заболевшего Иванова, были самыми заметными у хозяев, которые с первых минут повели основательное наступление широким фронтом на позиции соперника. После подачи Оздоева со штрафного Анхель на 28-й минуте кивком головы направил мяч в штангу. Выгодный момент не использовал незадолго до перерыва Балай, пытавшийся дослать в ворота мяч, парированный Беленовым.

«Уфа» демонстрировала разве что верность стилистике игры четко от обороны и ее построению с тремя футболистами в центре. И это несмотря на замену главного тренера, уход столпа обороны Васина и присутствие на поле новых игроков: Пуцко, Карпа, а также вернувшегося в команду после полугодичного перерыва Пауревича. Угроз воротам Городова в первом тайме совсем не возникало.

Развязка могла наступить в начале второго тайма, когда Карп отпустил от себя мяч в своей штрафной площади, после чего в борьбе с ним упал Роши. Карасев назначил вызвавший споры 11-метровый. Балай, однако, не смог переиграть Беленова, отразившего уже четвертый пенальти в текущем чемпионате!

Впоследствии хозяева по-прежнему намного больше контролировали мяч, владели несомненным преимуществом, но, несмотря на горячую поддержку публики, их атаки потеряли в остроте. Зато «Уфа», не создавшая за 80 минут у ворот Городова, ни одного опасного момента, устроила свой коронный номер в матчах с фаворитами — гол, вроде бы противоречащий характеру игры, эдакий удар пыльным мешком из-за угла. После подачи Стоцкого с фланга Игбун опередил Анхеля и в падении головой отправил мяч в цель мимо оказавшегося в полупозиции вратаря.

Отыграться «Терек» не сумел, и в итоге клуб из Башкортостана одержал восьмую победу в первенстве и седьмую — с фирменным счетом 1:0.