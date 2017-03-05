Семак ударил «Терек» «пыльным мешком»
Сергей Семак, начавший работу в качестве главного тренера «Уфы» с выигрыша в Кубке России, стартовал с победы и в чемпионате. В свою очередь, вратарь Александр Беленов в первом же матче за уфимцев отразил пенальти.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вместе с тем в уме приходится держать, что матч 18-го тура стал для клуба из Чеченской Республики уже 11-м в чемпионате, проведенным на своем поле, и что на финише календарь уготовил ему «минное поле» из четырех подряд выездных игр, в том числе с «Зенитом» и «Спартаком». Потому, чтобы осуществить розовую еврокубковую мечту, грозненцам, помимо всего прочего, нужно будет в мае серьезно поработать саперами — и не подорваться.
Осознать в роли соискателя европутевки через чемпионат «Уфу», аутсайдера двух предыдущих сезонов, право, еще сложнее. Для этого
«Уфа» вообще очень успешно выступала осенью на чужих полях, где одержала пять из семи своих побед в первенстве, и это ее своеобразие побуждало к сомнениям: «А такой ли уж “Терек” очевидный фаворит, пусть матч проходит в Грозном?».
По сравнению с кубковым матчем Семак произвел в стартовом составе только одну замену. Позицию в воротах занял не Шелия, а перешедший из «Анжи» Беленов, который не играл против своего недавнего клуба и теперь дебютировал в составе «Уфы». И уже на первых минутах опытный вратарь
Косовар и другой новичок «Терека» Оздоев, с ходу заменивший заболевшего Иванова, были самыми заметными у хозяев, которые с первых минут повели основательное наступление широким фронтом на позиции соперника. После подачи Оздоева со штрафного Анхель на 28-й минуте кивком головы направил мяч в штангу. Выгодный момент не использовал незадолго до перерыва Балай, пытавшийся дослать в ворота мяч, парированный Беленовым.
«Уфа» демонстрировала разве что верность стилистике игры четко от обороны и ее построению с тремя футболистами в центре. И это несмотря на замену главного тренера, уход столпа обороны Васина и присутствие на поле новых игроков: Пуцко, Карпа, а также вернувшегося в команду после полугодичного перерыва Пауревича. Угроз воротам Городова в первом тайме совсем не возникало.
Развязка могла наступить в начале второго тайма, когда Карп отпустил от себя мяч в своей штрафной площади, после чего в борьбе с ним упал Роши. Карасев назначил вызвавший споры 11-метровый. Балай, однако, не смог переиграть Беленова, отразившего уже четвертый пенальти в текущем чемпионате!
Впоследствии хозяева
Отыграться «Терек» не сумел, и в итоге клуб из Башкортостана одержал восьмую победу в первенстве и седьмую — с фирменным счетом 1:0.
|Рашид Рахимов
|Сергей Семак
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|10
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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