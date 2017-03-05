«Уфа» обыграла «Терек» в матче чемпионата России

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Мяч на 79-й минуте забил Сильвестр Игбун. На 55-й минуте нападающий хозяев Беким Балай не реализовал пенальти. Вратарь гостей Александр Беленов отразил четвертый удар с 11-метровой отметки в нынешнем сезоне.

В турнирной таблице «Уфа» поднялась на шестую позицию. «Терек» занимает пятое место. У команд по 28 очков.

В следующем туре «Уфа» 11 марта на своем поле примет самарские «Крылья Советов», «Терек» на следующий день в гостях сыграет с «Ростовом».