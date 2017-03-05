Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28978457/
5 марта 2017, 21:40 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Уфа» обыграла «Терек» в матче чемпионата России

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. «Уфа» одержала победу над грозненским «Тереком» со счетом 1:0 в гостевом матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

Единственный мяч на 79-й минуте забил Сильвестр <span class=error>Игбун</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мяч на 79-й минуте забил Сильвестр Игбун. На 55-й минуте нападающий хозяев Беким Балай не реализовал пенальти. Вратарь гостей Александр Беленов отразил четвертый удар с 11-метровой отметки в нынешнем сезоне.

В турнирной таблице «Уфа» поднялась на шестую позицию. «Терек» занимает пятое место. У команд по 28 очков.

В следующем туре «Уфа» 11 марта на своем поле примет самарские «Крылья Советов», «Терек» на следующий день в гостях сыграет с «Ростовом».

5.03.2017 19:00 Зрители 17753 основной раунд: 18-й тур Ахмат Арена
Терек 0:1 Уфа
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Рашид Рахимов Сергей Семак
Голы
44 Силвестр Игбун (Д. Стоцкий, В. Кротов) 82′
Нереализованные пенальти
55′ Б. Балай 18
Составы
Евгений Городов 16
Ризван Уциев (к) 40
Милад Мохаммади 13
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
Бернард Бериша 77
Магомед Оздоев 27
Беким Балай 18
Далер Кузяев 14
84′ Одисе Роши 21
Магомед Митришев 95
82′ Факундо Пирис 23
Аблай Мбенг 17
31 Александр Беленов
45 Александр Пуцко
33 Александр Сухов
3 Павел Аликин (к)
93 Кэтэлин Карп
39 Дмитрий Стоцкий
17 Дмитрий Живоглядов
19 Иван Пауревич 45′
44 Силвестр Игбун
7 Дмитрий Сысуев 60′ 20′
57 Вячеслав Кротов 90′
87 Игорь Безденежных
13 Азамат Засеев 68′
60 Владимир Зубарев
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 5
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 3
12 Фолы 13
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Терек
Новости Матчи Состав Статистика
Уфа
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Семак ударил «Терек» «пыльным мешком»

Семак ударил «Терек» «пыльным мешком»

Сергей Семак, начавший работу в качестве главного тренера «Уфы» с выигрыша в Кубке России, стартовал с победы и в чемпионате. В свою очередь, вратарь Александр Беленов в первом же матче за уфимцев отразил пенальти.
Еще 7 новостей  Все новости
5 марта

Судейский комитет РФС положительно оценил работу арбитра в матче "Краснодар" - "Спартак"

Прыгунья в длину Клишина заняла четвертое место на зимнем ЧЕ по легкой атлетике

Устюгов: у каждого из отстраненных лыжников есть по медали чемпионата мира