«Уфа» обыграла «Терек» в матче чемпионата России
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. «Уфа» одержала победу над грозненским «Тереком» со счетом 1:0 в гостевом матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Мяч на 79-й минуте забил Сильвестр Игбун. На 55-й минуте нападающий хозяев Беким Балай не реализовал пенальти. Вратарь гостей Александр Беленов отразил четвертый удар с 11-метровой отметки в нынешнем сезоне.
В турнирной таблице «Уфа» поднялась на шестую позицию. «Терек» занимает пятое место. У команд по 28 очков.
В следующем туре «Уфа» 11 марта на своем поле примет самарские «Крылья Советов», «Терек» на следующий день в гостях сыграет с «Ростовом».
Главные тренеры
|Рашид Рахимов
|Сергей Семак
Голы
|
|
Нереализованные пенальти
|
|
Составы
|
|
Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|10
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter