Махи Идрисов назначен вице-президентом футбольного клуба «Анжи»

Президентом клуба является Осман Кадиев.

«На пост вице-президента “Анжи” назначен председатель молодежной организации “АХВАХ” Махи Идрисов, — написал Ахмедов. — Зная Махи, его мужской характер, опыт работы и личные деловые качества, убежден, что его профессионализм, заслуженный авторитет среди населения Дагестана и Кавказа в целом, будут способствовать плодотворной работе, направленной на развитие и пропаганду детско-юношеского, любительского и массового футбола в Дагестане».

«Анжи» с 20 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России после 17 матчей. Игру 18-го тура махачкалинцы проведут 6 марта на своем поле против казанского «Рубина».