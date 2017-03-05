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5 марта 2017, 21:39 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Махи Идрисов назначен вице-президентом футбольного клуба «Анжи»

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Махи Идрисов назначен на пост вице-президента махачкалинского футбольного клуба «Анжи». Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил советник руководителя исполкома ВПП «Единая Россия» Ахмад Ахмедов.

Президентом клуба является Осман Кадиев.

«На пост вице-президента “Анжи” назначен председатель молодежной организации “АХВАХ” Махи Идрисов, — написал Ахмедов. — Зная Махи, его мужской характер, опыт работы и личные деловые качества, убежден, что его профессионализм, заслуженный авторитет среди населения Дагестана и Кавказа в целом, будут способствовать плодотворной работе, направленной на развитие и пропаганду детско-юношеского, любительского и массового футбола в Дагестане».

«Анжи» с 20 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России после 17 матчей. Игру 18-го тура махачкалинцы проведут 6 марта на своем поле против казанского «Рубина».

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