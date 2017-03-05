Махи Идрисов назначен вице-президентом футбольного клуба «Анжи»
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Махи Идрисов назначен на пост
вице-президента махачкалинского футбольного клуба «Анжи». Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил советник руководителя исполкома ВПП «Единая Россия» Ахмад Ахмедов.
Президентом клуба является Осман Кадиев.
«На пост
«Анжи» с 20 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России после 17 матчей. Игру 18-го тура махачкалинцы проведут 6 марта на своем поле против казанского «Рубина».
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