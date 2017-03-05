Ребров провёл 100-й матч за «Спартак»

Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:2. Этот матч стал для вратаря Артёма Реброва 100-м в футболке красно-белых.



90 матчей вратарь провёл в РФПЛ, 6 — в Кубке России и по 2 — в Лиге чемпионов и Лиге Европы.



Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. В этом сезоне РФПЛ он провёл 18 матчей, в которых 10 раз отстоял на ноль.