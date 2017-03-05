Ребров провёл 100-й матч за «Спартак»
«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью в матче 18-го тура РФПЛ.
Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:2. Этот матч стал для вратаря Артёма Реброва 100-м в футболке
90 матчей вратарь провёл в РФПЛ, 6 — в Кубке России и по 2 — в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. В этом сезоне РФПЛ он провёл 18 матчей, в которых 10 раз отстоял на ноль.
|5.03.2017 16:30
|Зрители 31250
|основной раунд: 18-й тур
|Арена Краснодар
Главные тренеры
|Игорь Шалимов
|Массимо Каррера
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|5
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter