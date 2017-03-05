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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28978310/
5 марта 2017, 20:59 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Фернанду — 7,5 за гол и уверенную игру против «Краснодара»

«СЭ» детально разобрал матч лидера премьер-лиги на Кубани.

Краснодар — Спартак. Оценки СЭ. Увеличить
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КРАСНОДАР

КРИЦЮК — 5,5. Неоднозначный матч для вратаря: не раз выручал команду после опасных выпадов, но и, случалось, ошибался. В частности, когда выставлял стенку на первых минутах — спрятался за нее, запоздал с прыжком и не дотянулся до мяча, посланного в угол Фернанду.

МАРТЫНОВИЧ — 6,5. Центральный защитник играл на непривычной позиции на фланге, но обедни не испортил. В начале матча пробежал вперед по правому флангу и прострелил в штрафную, Ребров еле отразил мяч. Чуть позже еще одно подключение Мартыновича закончилось первым голом «Краснодара»:

ГРАНКВИСТ — 5,5. Виноват во втором голе: не успел выхватить мяч у Луиза Адриану, а бразилец сделал пас на Зобнина, который отрезал Гранквиста от игры и вывел форварда один на один прямо по центру. Но исправился, когда пошел в чужую штрафную и заработал пенальти.

НАЛДУ — 5,5. Выиграл немало верховых единоборств, не забывал и перехватывать мячи. Но причастен ко второму мячу в ворота «Краснодара».

РАМИРЕС — 6,0. Был очень активен. Правда, только за первый тайм 18 раз потерял мяч (чаще всех), что для защитника непростительно. Зато выиграл немало единоборств.

ШИШКИН — 6,0. Не допускал критических ошибок на позиции опорника: лез в подкаты, отбирал мяч и даже выигрывал верховые дуэли при невысоком росте. Мало подключался к атакам и не успел подстраховать Гранквиста в момент гола Луиза Адриану.

ГАЗИНСКИЙ — 6,0. Часто вступал в единоборства в первые полчаса, отобрал немало мячей. Однако после столкновения с Глушаковым был вынужден уйти с поля из-за повреждения голеностопа.

ПОДБЕРЕЗКИН — 7,0. Соорудил первый гол «Краснодара»: подобрал мяч на линии штрафной, раскачал Глушакова и попал в ворота с помощью Таски. В остальное время продолжал исправно сооружать атаки «Краснодара».

КЛАССОН — 5,5. Ужасно начал матч — уже на третьей минуте сфолил на Самедове у своей штрафной, после чего «Спартак» забил. Вскоре попытался реабилитироваться — первым среди игроков «Краснодара» попал в створ, пусть и прямо в руки Реброву. В целом, сыграл на уровень хуже, чем в первой игре с «Фенербахче».

ВАНДЕРСОН — 5,0. Не вписался в игру. Правый фланг «Краснодара» работал только за счет подключений Мартыновича и смещений Подберезкина.

СМОЛОВ — 6,0. В первом тайме был незаметен — защитники «Спартака» наглухо закрыли форварда «Краснодара». При этом Федор традиционно был настырен в атаке и не чурался черновой работы. После перерыва уверенно реализовал пенальти, а за десять минут до конца получил травму и оставил команду в меньшинстве.

ЖИГУЛЕВ — 5,5. 21-летний полузащитник впервые сыграл за «Краснодар» в чемпионатах России. Адекватно восполнить потерю хозяевами Газинского и других центральных хавбеков не сумел, но и не напортачил.

ПЕРЕЙРА — 6,0. В первые минуты после выхода на замену активничал, начал раскручивать атаки хозяев.

ОКРИАШВИЛИ — 6,0. Мог забить через десять минут после выхода на замену, но толком не попал по мячу, когда решился на удар из штрафной.

СПАРТАК

РЕБРОВ — 5,5. В пропущенных мячах не виноват, но и по-настоящему не выручал команду: при трех ударах в створ «Краснодар» забил дважды.

ЕЩЕНКО — 5,0. Парадокс: был чрезвычайно неточен при выполнении передач (65%), но при этом трижды выводил партнеров на удар (лучший показатель в матче). Невольно повлиял на развитие первой результативной атаки «Краснодара»: выбил мяч из-под ног Газинского, но прямо на Подберезкина.

ТАСКИ — 5,0. Срезал мяч в свои ворота, но низкую оценку заслужил по другой причине. Всего трижды за 90 минут немец вступал в единоборства, что очень мало для центрального защитника.

КУТЕПОВ — 5,5. На пару с Фернанду странно повел себя в эпизоде с первым голом «Краснодара» — пытаясь накрыть удар, оба самоустранились с линии огня и освободили пространство Подберезкину. В остальном играл без существенных ошибок.

КОМБАРОВ — 5,0. С одной стороны, не дал развернуться Вандерсону на своем фланге. С другой, именно с правого крыла краснодарской атаки пришел первый гол гостей. Кроме того, Комбаров нарушил правила в своей штрафной, сразу после чего «Краснодар» во второй раз сравнял счет.

ФЕРНАНДУ — 7,5. Идеальным ударом со штрафного открыл счет в матче. Но высокую оценку заслужил не столько за гол, сколько за уверенную игру в середине поля — сквозь неуступчивого бразильца хозяевам было очень трудно пройти.

ГЛУШАКОВ — 6,5. Без нареканий отработал в опорной зоне, хотя и проиграл борьбу Подберезкину в эпизоде с первым голом.

САМЕДОВ — 5,5. Заработал штрафной, с которого открыл счет Фернанду. На этом явные плюсы его игры заканчиваются: неплохо исполнял угловые, открывался, но существенной пользы команде не принес.

ЗОБНИН — 6,5. Большую часть игры действовал надежно. Именно Зобнин обыгрался с Луизом Адриану во втором тайме и вывел того на гол.

ЛУИЗ АДРИАНУ — 7,0. Постоянно искал свободное пространство, прессинговал вражескую оборону, не боялся лезть в единоборства. В первом тайме мог забить красивый гол, но не попал в ворота, зато после перерыва открыл счет своим голам в России, реализовав выход один на один. Вскоре мог оформить дубль, но Крицюк не дал сопернику забить.

ЗЕ ЛУИШ — 6,0. Неплохо действовал в подыгрыше, хотя и не без шероховатостей. К примеру, в середине второго тайме вывел Луизу Адриану один на один, но бразильцу было трудно обработать мяч из-за неудобного паса одноклубника.

МЕЛЬГАРЕХО — 5,5. За десять минут на поле успел получить рассечение брови. Атаке толком не помог.

5.03.2017 16:30 Зрители 31250 основной раунд: 18-й тур Арена Краснодар
Краснодар 2:2 Спартак М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Игорь Шалимов Массимо Каррера
Голы
15′ Сердар Таски 35
73′ Федор Смолов 90
11 Лукас Мартинс Фернанду 3′
12 де Соуза Луиз Адриану (Р. Зобнин) 55′
Составы
Станислав Крицюк 1
Александр Мартынович 4
Кристиан Рамирес 12
Эдиналду Гомес Налду 3
Андреас Гранквист (к) 6
Вячеслав Подберезкин 11
64′ Федор Смолов 90
Роман Шишкин 30
63′ Франсиску ду Карму Вандерсон 14
Маурисио Перейра 33
70′ Виктор Классон 16
Торнике Окриашвили 70
30′ Юрий Газинский 8
Илья Жигулев 15
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
18 Илья Кутепов
35 Сердар Таски
19 Александр Самедов
47 Роман Зобнин 68′
11 Лукас Мартинс Фернанду
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 90+3′
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к) 83′ 45+2′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
5 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 5
5 Угловые 4
10 Фолы 13
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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