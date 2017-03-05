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КРАСНОДАР

КРИЦЮК — 5,5. Неоднозначный матч для вратаря: не раз выручал команду после опасных выпадов, но и, случалось, ошибался. В частности, когда выставлял стенку на первых минутах — спрятался за нее, запоздал с прыжком и не дотянулся до мяча, посланного в угол Фернанду.

МАРТЫНОВИЧ — 6,5. Центральный защитник играл на непривычной позиции на фланге, но обедни не испортил. В начале матча пробежал вперед по правому флангу и прострелил в штрафную, Ребров еле отразил мяч. Чуть позже еще одно подключение Мартыновича закончилось первым голом «Краснодара»:

ГРАНКВИСТ — 5,5. Виноват во втором голе: не успел выхватить мяч у Луиза Адриану, а бразилец сделал пас на Зобнина, который отрезал Гранквиста от игры и вывел форварда один на один прямо по центру. Но исправился, когда пошел в чужую штрафную и заработал пенальти.

НАЛДУ — 5,5. Выиграл немало верховых единоборств, не забывал и перехватывать мячи. Но причастен ко второму мячу в ворота «Краснодара».

РАМИРЕС — 6,0. Был очень активен. Правда, только за первый тайм 18 раз потерял мяч (чаще всех), что для защитника непростительно. Зато выиграл немало единоборств.

ШИШКИН — 6,0. Не допускал критических ошибок на позиции опорника: лез в подкаты, отбирал мяч и даже выигрывал верховые дуэли при невысоком росте. Мало подключался к атакам и не успел подстраховать Гранквиста в момент гола Луиза Адриану.

ГАЗИНСКИЙ — 6,0. Часто вступал в единоборства в первые полчаса, отобрал немало мячей. Однако после столкновения с Глушаковым был вынужден уйти с поля из-за повреждения голеностопа.

ПОДБЕРЕЗКИН — 7,0. Соорудил первый гол «Краснодара»: подобрал мяч на линии штрафной, раскачал Глушакова и попал в ворота с помощью Таски. В остальное время продолжал исправно сооружать атаки «Краснодара».

КЛАССОН — 5,5. Ужасно начал матч — уже на третьей минуте сфолил на Самедове у своей штрафной, после чего «Спартак» забил. Вскоре попытался реабилитироваться — первым среди игроков «Краснодара» попал в створ, пусть и прямо в руки Реброву. В целом, сыграл на уровень хуже, чем в первой игре с «Фенербахче».

ВАНДЕРСОН — 5,0. Не вписался в игру. Правый фланг «Краснодара» работал только за счет подключений Мартыновича и смещений Подберезкина.

СМОЛОВ — 6,0. В первом тайме был незаметен — защитники «Спартака» наглухо закрыли форварда «Краснодара». При этом Федор традиционно был настырен в атаке и не чурался черновой работы. После перерыва уверенно реализовал пенальти, а за десять минут до конца получил травму и оставил команду в меньшинстве.

ЖИГУЛЕВ — 5,5. 21-летний полузащитник впервые сыграл за «Краснодар» в чемпионатах России. Адекватно восполнить потерю хозяевами Газинского и других центральных хавбеков не сумел, но и не напортачил.

ПЕРЕЙРА — 6,0. В первые минуты после выхода на замену активничал, начал раскручивать атаки хозяев.

ОКРИАШВИЛИ — 6,0. Мог забить через десять минут после выхода на замену, но толком не попал по мячу, когда решился на удар из штрафной.

СПАРТАК

РЕБРОВ — 5,5. В пропущенных мячах не виноват, но и по-настоящему не выручал команду: при трех ударах в створ «Краснодар» забил дважды.

ЕЩЕНКО — 5,0. Парадокс: был чрезвычайно неточен при выполнении передач (65%), но при этом трижды выводил партнеров на удар (лучший показатель в матче). Невольно повлиял на развитие первой результативной атаки «Краснодара»: выбил мяч из-под ног Газинского, но прямо на Подберезкина.

ТАСКИ — 5,0. Срезал мяч в свои ворота, но низкую оценку заслужил по другой причине. Всего трижды за 90 минут немец вступал в единоборства, что очень мало для центрального защитника.

КУТЕПОВ — 5,5. На пару с Фернанду странно повел себя в эпизоде с первым голом «Краснодара» — пытаясь накрыть удар, оба самоустранились с линии огня и освободили пространство Подберезкину. В остальном играл без существенных ошибок.

КОМБАРОВ — 5,0. С одной стороны, не дал развернуться Вандерсону на своем фланге. С другой, именно с правого крыла краснодарской атаки пришел первый гол гостей. Кроме того, Комбаров нарушил правила в своей штрафной, сразу после чего «Краснодар» во второй раз сравнял счет.

ФЕРНАНДУ — 7,5. Идеальным ударом со штрафного открыл счет в матче. Но высокую оценку заслужил не столько за гол, сколько за уверенную игру в середине поля — сквозь неуступчивого бразильца хозяевам было очень трудно пройти.

ГЛУШАКОВ — 6,5. Без нареканий отработал в опорной зоне, хотя и проиграл борьбу Подберезкину в эпизоде с первым голом.

САМЕДОВ — 5,5. Заработал штрафной, с которого открыл счет Фернанду. На этом явные плюсы его игры заканчиваются: неплохо исполнял угловые, открывался, но существенной пользы команде не принес.

ЗОБНИН — 6,5. Большую часть игры действовал надежно. Именно Зобнин обыгрался с Луизом Адриану во втором тайме и вывел того на гол.

ЛУИЗ АДРИАНУ — 7,0. Постоянно искал свободное пространство, прессинговал вражескую оборону, не боялся лезть в единоборства. В первом тайме мог забить красивый гол, но не попал в ворота, зато после перерыва открыл счет своим голам в России, реализовав выход один на один. Вскоре мог оформить дубль, но Крицюк не дал сопернику забить.

ЗЕ ЛУИШ — 6,0. Неплохо действовал в подыгрыше, хотя и не без шероховатостей. К примеру, в середине второго тайме вывел Луизу Адриану один на один, но бразильцу было трудно обработать мяч из-за неудобного паса одноклубника.

МЕЛЬГАРЕХО — 5,5. За десять минут на поле успел получить рассечение брови. Атаке толком не помог.